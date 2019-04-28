Яким буде президентство Зеленського та коли зменшаться тарифи на газ, – топ-5 відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Суд призупинив перейменування УПЦ МП

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов УПЦ МП про скасування наказу Міністерства культури, за яким вона повинна змінити офіційну назву до 26 квітня 2019 року. Таким чином суд призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату. У Православній церкві України відреагували на це рішення і зауважили, що жоден суд не зможе "зробити Московський патріархат – не московським".

Дивіться відео: як у ПЦУ відреагували на рішення суду

Зменшення тарифів на газ

Український прем'єр Володимир Гройсман наголосив, що пропонував українському уряду звільнити голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якщо той не знизить тарифи на газ, і "Нафтогаз" цей ультиматум почув. "Нафтогаз" все ж погодився на умови Кабінету міністрів щодо врегулювання ціни на газ. Відтак, з 1 травня населення України платитиме за газ менше – 8,25 гривні за кубометр. Водночас узгоджений між Кабміном і "Нафтогазом" механізм дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу, а й зменшити ціну.

Що відбувається з тарифами на газ в Україні: дивіться відео

Скільки коштуватиме переїзд АП з Банкової

Перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової у Києві коштуватиме десятки мільйонів доларів. Таку ідею пропонував лідер президентських перегонів Володимир Зеленський. Екс-заступник голови АП Дмитро Шимків в коментарі 24 каналу розповів, що переїзд АП з Банкової стане незрозумілим для більшості людей. Шимків вважає, що теоретично можливо перевезти все з АП, але на це необхідно витратити час та ресурси. Він висловив припущення, що переїзд можна організувати за рік. Однак, залишається питання грошей і бюджету.

Що відомо про перенесення Адміністрації президента: дивіться відео

Вибух у шахті на Луганщині

На шахті "Східкарбон" в Юр'ївці вибухнув метан. З-під завалів шахти-копанки дістали тіла всіх 17 загиблих гірників. Інцидент стався на шахті непідконтрольній уряду України території Луганської області у четвер, 25 квітня. За попередніми даними, стався вибух метану. Аварія сталася близько 11 ранку 25 квітня. Водночас, вибухи на шахті тривали й у ніч з 25 на 26 квітня, оскільки виділявся газ метан з вирубок.

Дивіться відео: що відомо про вибух на шахті у так званій "ЛНР"

Президентство Зеленського: найгірший та найкращий сценарій

Утопія за сценарієм "Слуги народу" чи хаос державної влади? Поки ЦВК готується оголосити офіційні результати, експерти уже прогнозують, яким буде президентство Володимира Зеленського. Спробували уявити два сценарії розвитку подій і журналісти 24 каналу.

Яким може бути президентство Зеленського: дивіться відео