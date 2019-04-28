19:51
28 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Яким буде президентство Зеленського та коли зменшаться тарифи на газ, – топ-5 відео тижня

      81 Читать новость на русском
      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Суд призупинив перейменування УПЦ МП

      Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов УПЦ МП про скасування наказу Міністерства культури, за яким вона повинна змінити офіційну назву до 26 квітня 2019 року. Таким чином суд призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату. У Православній церкві України відреагували на це рішення і зауважили, що жоден суд не зможе "зробити Московський патріархат – не московським".

      Дивіться відео: як у ПЦУ відреагували на рішення суду

      Зменшення тарифів на газ

      Український прем'єр Володимир Гройсман наголосив, що пропонував українському уряду звільнити голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якщо той не знизить тарифи на газ, і "Нафтогаз" цей ультиматум почув. "Нафтогаз" все ж погодився на умови Кабінету міністрів щодо врегулювання ціни на газ. Відтак, з 1 травня населення України платитиме за газ менше – 8,25 гривні за кубометр. Водночас узгоджений між Кабміном і "Нафтогазом" механізм дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу, а й зменшити ціну.

      Що відбувається з тарифами на газ в Україні: дивіться відео

      Скільки коштуватиме переїзд АП з Банкової

      Перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової у Києві коштуватиме десятки мільйонів доларів. Таку ідею пропонував лідер президентських перегонів Володимир Зеленський. Екс-заступник голови АП Дмитро Шимків в коментарі 24 каналу розповів, що переїзд АП з Банкової стане незрозумілим для більшості людей. Шимків вважає, що теоретично можливо перевезти все з АП, але на це необхідно витратити час та ресурси. Він висловив припущення, що переїзд можна організувати за рік. Однак, залишається питання грошей і бюджету.

      Що відомо про перенесення Адміністрації президента: дивіться відео

      Вибух у шахті на Луганщині

      На шахті "Східкарбон" в Юр'ївці вибухнув метан. З-під завалів шахти-копанки дістали тіла всіх 17 загиблих гірників. Інцидент стався на шахті непідконтрольній уряду України території Луганської області у четвер, 25 квітня. За попередніми даними, стався вибух метану. Аварія сталася близько 11 ранку 25 квітня. Водночас, вибухи на шахті тривали й у ніч з 25 на 26 квітня, оскільки виділявся газ метан з вирубок.

      Дивіться відео: що відомо про вибух на шахті у так званій "ЛНР"

      Президентство Зеленського: найгірший та найкращий сценарій

      Утопія за сценарієм "Слуги народу" чи хаос державної влади? Поки ЦВК готується оголосити офіційні результати, експерти уже прогнозують, яким буде президентство Володимира Зеленського. Спробували уявити два сценарії розвитку подій і журналісти 24 каналу.

      Яким може бути президентство Зеленського: дивіться відео

       

      blog_ava
      Чому Путін готує несприятливий фон для першого діалогу з Зеленським
      сьогодні
      3277
      Теги: Тарифи на газ Тарифи Володимир Зеленський Новини України Новини політики Відеоблоги Відео тижня Адміністрація Президента Новини Луганська УПЦ МП Газ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким буде президентство Зеленського та коли зменшаться тарифи на газ, – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Яким буде президентство Зеленського та коли зменшаться тарифи на газ, – топ-5 відео тижня
      81
      Серіал "Гра престолів" був ризикованою ставкою, – Slate.fr
      сьогодні , 19:02 Серіал "Гра престолів" був ризикованою ставкою, – Slate.fr
      Світові Медіа 175
      Россия и США начали "Ледяное побоище"
      сьогодні , 16:00 Россия и США начали "Ледяное побоище"
      Злой Одессит 2516
      Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України
      сьогодні , 14:01 Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України
      Юлія Девда 5123
      Який вигляд мав Майдан по іншу сторону барикад: особиста історія бійця спецпризначення "Ягуару"
      сьогодні , 14:00 Який вигляд мав Майдан по іншу сторону барикад: особиста історія бійця спецпризначення "Ягуару"
      Віталій Дейнега 2390
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук