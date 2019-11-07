Яким буде рівень інфляції у наступні 3 роки: прогноз

Міністерство розвитку економіки прогнозує, що у наступні три роки рівень інфляції в Україні стабільно знижуватиметься. При цьому у Кабміні прогнозують два варіанти – базовий і більш оптимістичний. Тут усе залежить від рівня інвестицій в українську економіку.

Обидва прогнози на своїй сторінці у фейсбуці опублікував міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

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Базовий прогноз інфляції:

5,5% – 2020 рік;

5,3% – 2021 рік;

5,1% – 2022 рік.

Оптимістичний прогноз інфляції:

5,8% – 2020 рік;

5,0% – 2021 рік;

5,0% – 2022 рік.

Різниця між базовим та оптимістичними прогнозами у рівні інвестицій в економіку. В оптимістичному сценарії на 3 мільярди більше зовнішніх інвестицій,

– пояснив міністр.

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Для того, щоб реалізувався оптимістичний сценарій потрібен кращий бізнес клімат, відсутність корупціі у владі та на місцях, працездатна судова система та реформи, зокрема, ліберальний ринок землі та приватизація.

"За оптимістичного сценарію інфляція буде трошки вищою у перший рік – на 0,3%. Внаслідок збільшення активності через інвестиції. А в наступні роки інфляція буде трошки нижчою – на 0,3% та 0,1% відповідно. Це відбудеться внаслідок збільшення виробництва та доданої вартості в економіці – після того, як запрацюють інвестиції", – Тимофій Милованов.

Що таке інфляція?Інфляція – це, фактично, знецінення грошей. Вона проявляється зі зростанням загального рівня цін на фоні зниження купівельної спроможності грошей. Тобто, коли за одні і ті ж гроші у різні періоди можна купити різну кількість товару.