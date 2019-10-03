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      Яким буде рівень інфляції в Україні до кінця року

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      Інфляції в Україні до кінця 2019 року – новини НБУ 2019
      Інфляція в Україні / delo.ua

      Нацбанк України прогнозує, що рівень інфляції за підсумками 2019 року становитиме 6,3%.

      "У нас є прогноз інфляції до кінця цього року. Це орієнтир у 6,3% у порівнянні з попереднім роком", – сказав на брифінгу голова НБУ Яків Смолій.

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      До слова, інфляція в Україні в серпні в річному вираженні становила 8,8% у порівнянні з серпнем 2018 року.

      Держбюджет України на 2019 рік заснований при інфляції 7,4%. Автори проєкту Держбюджету на 2020 рік очікують на сповільнення інфляції до 6%.

      Що таке інфляція? підвищення загального рівня цін на товари і послуги на тривалий термін. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. У такому разі кажуть, що за минулий час купівельна спроможність грошей знизилася, гроші знецінилися – втратили частину своєї реальної вартості.

      держбюджет 2020 проєкт інфляція економіка гроші

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України НБУ Яків Смолій Інфляція Гроші Ціни
      Джерело: 24 канал
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