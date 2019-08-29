Яким буде склад нового Кабінету Міністрів: попередній список імен
Новим Прем’єр-міністром України став Олексій Гончарук, а до його уряду увійдуть низка нових людей. На своїх посадах залишаться лише міністр фінансів Оксана Маркарова та глава МВС Арсен Аваков.
Хто може увійти до нового Кабінету Міністрів?
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- Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
- Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністра цифровий трансформації;
- Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
- Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
- Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
- Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
- Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
- Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
- Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;
- Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
- Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
- Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
- Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
- Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
- Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
- Андрій Загороднюк – міністр оборони.
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Джерело: 24 канал
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