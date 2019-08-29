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      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Яким буде склад нового Кабінету Міністрів: попередній список імен

      5098 Читать новость на русском
      Хто увійде до нового складу уряду
      Хто увійде до нового складу уряду / stopcor.org

      Новим Прем’єр-міністром України став Олексій Гончарук, а до його уряду увійдуть низка нових людей. На своїх посадах залишаться лише міністр фінансів Оксана Маркарова та глава МВС Арсен Аваков.

      Хто може увійти до нового Кабінету Міністрів?

      Читайте також: Новим прем'єр-міністром України став Олексій Гончарук

      • Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
      • Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністра цифровий трансформації;
      • Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
      • Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
      • Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
      • Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
      • Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
      • Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
      • Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;
      • Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
      • Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
      • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
      • Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
      • Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
      • Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
      • Андрій Загороднюк – міністр оборони.

      Дивіться також: Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція

      Кабінет Міністрів

      Кабінет Міністрів уряд повноваження завдання робота функції інфографіка

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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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