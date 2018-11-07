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      Яким було перше шоу Victoria's Secret: незвичні фото

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      Белла Хадід на показі Victoria's Secret Show 2017
      Белла Хадід на показі Victoria's Secret Show 2017 / 24 Канал

      Вже невдовзі у Нью-Йорку відбудеться щорічне шоу Victoria's Secret 2018, де на подіум вийдуть найвідоміші моделі – Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Жасмін Тукс, сестри Хадід та інші. У 1995 році, коли Victoria's Secret провела перше шоу, його учасницями теж були лише супермоделі.

      Перше шоу Victoria's Secret пройшло в нью-йоркському готелі Plaza, а по подіуму ходили суперзірки того часу – Стефані Сеймур, Вероніка Вебб і Беверлі Піл. Правда, тоді у них не було крил і їх ще не називали "ангелами". Дівчата просто демонстрували білизну досить демократичного бренду, пише Vogue.

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      Victoria's Secret Show 1995
      Victoria's Secret Show 1995

      Victoria's Secret Show 1995
      Анжеліка Калліо на Victoria's Secret Show 1995

      Однак вже тоді в перших рядах сиділи відомі бізнесмени та музиканти – мільйонер Дональд Трамп та музикант Рассел Сімонс.

      Victoria's Secret Show 1995
      Беверлі Піл на Victoria's Secret Show 1995

      "У порівнянні з сучасними шоу ми були дуже одягнені – крім білизни, на нас були надіті кардигани, в руках були ділові сумочки, але я все одно ніяковіла", – пригадує модель Катрін Маккорд.

      Victoria's Secret Show 1995
      Катрін Маккорд на Victoria's Secret Show 1995

      Одна з найбільш затребуваних моделей 1990-х Гейл Елліот також згадує про перший шоу Victoria's Secret з теплотою і сміється, що на показах Versace на ній часом було менше одягу, ніж на тому показі білизни.

      Victoria's Secret Show 1995
      Гейл Елліот на Victoria's Secret Show 1995

      Читайте також: Стало відомо, яка модель представить бюстгальтер за мільйон доларів на Victoria's Secret Show

      Victoria's Secret Show 1995
      Вероніка Вебб на Victoria's Secret Show 1995

      А модель, яка відкрила це історичне шоу – Інгрід Сейнхейв, навпаки, спочатку була збентежена, адже до цього вона ходила на кутюрних показах Valentino і Christian Dior.

      Victoria's Secret Show 1995
      Інгрід Сейнхейв на Victoria's Secret Show 1995

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
      Джерело: 24 Канал
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