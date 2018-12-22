Яким був рік Собаки в окупованому Криму та чого кримчани чекають у 2019 році

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – поганий врожай і відкриття Керченського мосту – цим запам’ятався кримчанам 2018 рік собаки. Натомість у 2019 році кримчани хочуть закінчення конфлікту між Україною та Росією, побільше туристів у Криму та любові.

Також у випуску: Українські товари, зокрема кетчупи "Чумак", "Торчин" та горілку "Козацька рада" продовжують продавати в окупованому Криму. Мутні не розуміє, у чому санкційна фішка проти кримчан. Чому в анексованому Криму немає ліків для наркозалежних: дослідження. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.