Яким був рік Собаки в окупованому Криму та чого кримчани чекають у 2019 році
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – поганий врожай і відкриття Керченського мосту – цим запам’ятався кримчанам 2018 рік собаки. Натомість у 2019 році кримчани хочуть закінчення конфлікту між Україною та Росією, побільше туристів у Криму та любові.
Також у випуску:
Українські товари, зокрема кетчупи "Чумак", "Торчин" та горілку "Козацька рада" продовжують продавати в окупованому Криму.
Мутні не розуміє, у чому санкційна фішка проти кримчан.
Чому в анексованому Криму немає ліків для наркозалежних: дослідження.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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