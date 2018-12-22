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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Яким був рік Собаки в окупованому Криму та чого кримчани чекають у 2019 році

      Крим.Реалії 66 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – поганий врожай і відкриття Керченського мосту – цим запам’ятався кримчанам 2018 рік собаки. Натомість у 2019 році кримчани хочуть закінчення конфлікту між Україною та Росією, побільше туристів у Криму та любові.

      Також у випуску:

      Українські товари, зокрема кетчупи "Чумак", "Торчин" та горілку "Козацька рада" продовжують продавати в окупованому Криму.

      Мутні не розуміє, у чому санкційна фішка проти кримчан.

      Чому в анексованому Криму немає ліків для наркозалежних: дослідження.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Теги: Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Крим.Реалії Кримський міст
      Джерело: 24 канал
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