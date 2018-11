Яким має бути ідеальний перекус упродовж дня: поради дієтолога

Основные приемы пищи – это, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о дополнительных. Перекусы – очень важная составляющая нашего рациона, ведь именно они предотвращают появление острого чувства голода перед очередным приемом пищи. _ Что же можно скушать на перекус, чтобы насытить организм и при этом не переборщить с калорийностью рациона? _ Отличным вариантом станет творог с медом, корицей и фруктами или ягодами. Не менее вкусным и полезным будет овощной салат. К примеру, можете съесть на перекус помидор с рукколой, моцареллой, оливковым маслом и цельнозерновым хлебом. Один из моих любимых: салат с тунцом (или креветками) с добавлением авокадо, томатов и сельдерея. _ Либо это могут быть брокколи со сливочным сыром, укропом и фисташками. Вариантов масса. Так, и организм получит нужные ему вещества, и вы будете еще долго чувствовать сытость. _ Перекус, это такой же прием пищи как и все остальные. Он может быть между завтраком и обедом или обедом и ужином. Это зависит от того, во сколько вы обедаете. Если обед ранний, в 12-13 часов, то перекус лучше всего съесть часа через 4 после обеда, а если обед в 15-16, то перекус обязательно нужно сделать между завтраком и обедом. _ Обязательно после еды, через 1-1.5 часа выпейте стакан теплой воды. Так вы научитесь отличать жажду от голода. _ Перед сном. Если не уверены, что ощущаете именно физический голод, выпейте стакан воды. Но если все таки голодны, съешьте небольшую порцию рыбы или птицы с тушеными овощами. Главное правило – не наедаться перед сном и не кушать трудно усваиваемые продукты.

