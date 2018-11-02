Яким має бути ідеальний перекус упродовж дня: поради дієтолога

Окрім основних прийомів їжі не варто й забувати про додаткові, або так звані перекуси. Вони є дуже важливою складовою раціону, оскільки запобігають появі гострого почуття голоду перед черговим прийомом їжі.

Про це пише дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram.

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За її словами, найоптимальнішим варіантом перекусу, який не лише наситить організм, а й не буде вельми калорійним, є домашній сир із медом, корицею та фруктами або ягодами.

Не менш смачним і корисним буде овочевий салат. Наприклад, можете з'їсти на перекус помідор з руколою, моцарелою, оливковою олією та цільнозерновим хлібом. Один із моїх улюблених – салат з тунцем (або креветками) з додаванням авокадо, томатів і селери. Або це можуть бути брокколі з вершковим сиром, кропом і фісташками. Варіантів – безліч. Так, і організм отримає потрібні йому речовини, і ви будете ще довго відчувати ситість,

– зазначає фахівець.

За її словами, перекус – це такий же прийом їжі, як і все решта: він може бути між сніданком і обідом або обідом і вечерею – це залежить від того, о котрій Ви обідаєте.

"Якщо обід є раннім, о 12-13 годині, то перекус найкраще з'їсти години через 4 після обіду, а якщо обід о 15-16-й, то перекус обов'язково потрібно зробити між сніданком і обідом. Обов'язково після їжі, через 1-1,5 години випийте склянку теплої води. Так ви навчитеся відрізняти спрагу від голоду", – зауважила дієтолог.

Щодо перекусу перед сном, Світлана Фус рекомендує випити склянку води, якщо не впевнені, що відчуваєте саме фізичний голод, а якщо все ж таки є голодними, то з'їжте невелику порцію риби або птиці з тушкованими овочами.

"Головне правило – не наїдатися перед сном і не їсти важко засвоювані продукти", – наголошує вона.

До слова, раніше дієтологи склали перелік продуктів і страв, які не варто вживати на сніданок на порожній шлунок.