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      Яким має бути ідеальний перекус упродовж дня: поради дієтолога

      431 Читать новость на русском
      Дієтолог розповіла, чим найкраще робити перекус протягом дня
      Дієтолог розповіла, чим найкраще робити перекус протягом дня / Соцмережі

      Окрім основних прийомів їжі не варто й забувати про додаткові, або так звані перекуси. Вони є дуже важливою складовою раціону, оскільки запобігають появі гострого почуття голоду перед черговим прийомом їжі.

      Про це пише дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram.

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      За її словами, найоптимальнішим варіантом перекусу, який не лише наситить організм, а й не буде вельми калорійним, є домашній сир із медом, корицею та фруктами або ягодами.

      Не менш смачним і корисним буде овочевий салат. Наприклад, можете з'їсти на перекус помідор з руколою, моцарелою, оливковою олією та цільнозерновим хлібом. Один із моїх улюблених – салат з тунцем (або креветками) з додаванням авокадо, томатів і селери. Або це можуть бути брокколі з вершковим сиром, кропом і фісташками. Варіантів – безліч. Так, і організм отримає потрібні йому речовини, і ви будете ще довго відчувати ситість,
      – зазначає фахівець.

      Перекус, їжа, здоров'я, харчування, поради, дієтолог

      За її словами, перекус – це такий же прийом їжі, як і все решта: він може бути між сніданком і обідом або обідом і вечерею – це залежить від того, о котрій Ви обідаєте.

      "Якщо обід є раннім, о 12-13 годині, то перекус найкраще з'їсти години через 4 після обіду, а якщо обід о 15-16-й, то перекус обов'язково потрібно зробити між сніданком і обідом. Обов'язково після їжі, через 1-1,5 години випийте склянку теплої води. Так ви навчитеся відрізняти спрагу від голоду", – зауважила дієтолог.

      Щодо перекусу перед сном, Світлана Фус рекомендує випити склянку води, якщо не впевнені, що відчуваєте саме фізичний голод, а якщо все ж таки є голодними, то з'їжте невелику порцію риби або птиці з тушкованими овочами.

      "Головне правило – не наїдатися перед сном і не їсти важко засвоювані продукти", – наголошує вона.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Основные приемы пищи – это, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о дополнительных. Перекусы – очень важная составляющая нашего рациона, ведь именно они предотвращают появление острого чувства голода перед очередным приемом пищи. _ Что же можно скушать на перекус, чтобы насытить организм и при этом не переборщить с калорийностью рациона? _ Отличным вариантом станет творог с медом, корицей и фруктами или ягодами. Не менее вкусным и полезным будет овощной салат. К примеру, можете съесть на перекус помидор с рукколой, моцареллой, оливковым маслом и цельнозерновым хлебом. Один из моих любимых: салат с тунцом (или креветками) с добавлением авокадо, томатов и сельдерея. _ Либо это могут быть брокколи со сливочным сыром, укропом и фисташками. Вариантов масса. Так, и организм получит нужные ему вещества, и вы будете еще долго чувствовать сытость. _ Перекус, это такой же прием пищи как и все остальные. Он может быть между завтраком и обедом или обедом и ужином. Это зависит от того, во сколько вы обедаете. Если обед ранний, в 12-13 часов, то перекус лучше всего съесть часа через 4 после обеда, а если обед в 15-16, то перекус обязательно нужно сделать между завтраком и обедом. _ Обязательно после еды, через 1-1.5 часа выпейте стакан теплой воды. Так вы научитесь отличать жажду от голода. _ Перед сном. Если не уверены, что ощущаете именно физический голод, выпейте стакан воды. Но если все таки голодны, съешьте небольшую порцию рыбы или птицы с тушеными овощами. Главное правило – не наедаться перед сном и не кушать трудно усваиваемые продукты.

      A post shared by Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus) on

      До слова, раніше дієтологи склали перелік продуктів і страв, які не варто вживати на сніданок на порожній шлунок.

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      Теги: Новини України Здоров'я Здорове харчування LifeStyle Шлунково-кишковий тракт Дієти
      Джерело: 24 канал
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