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Якими ґаджетами найчастіше користуються бізнесмени: цікаве дослідження

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Якими ґаджетами найчастіше користуються бізнесмени
Якими ґаджетами найчастіше користуються бізнесмени / unsplash

Android-пристрої займають близько 80% ринку і це вже давно не секрет. Проте в різних галузях цей показник може змінюватися і він має серйозні розбіжності із загальною тенденцією у сфері бізнесу.

Про це повідомляє BGR.

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Компанія Egnyte, яка займається зберіганням даних і обслуговуванням бізнесу, проаналізувала 18 петабайт власних даних і дійшла очевидного висновку. Наразі в бізнесі серйозно домінує Apple. Дійсно, 79% всієї активності в сфері бізнесу відбуваються за допомогою пристроїв компанії Apple, а 21% дістався Android-пристроям.

Так виглядає список найпопулярніших пристроїв в сфері бізнесу:

  1. iPhone 7
  2.  iPhone 6s
  3.  iPad Air 2
  4.  iPhone 7 Plus
  5. iPhone 6

via GIPHY

Можна помітити, бізнесмени не женуться за трендами і використовують свої пристрої довгі роки. При цьому аналіз даних почався з 2017 року, тоді iPhone X ще навіть не був представлений, тому з тих пір у нього були всі шанси потрапити в список.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Apple Техно Смартфони Ґаджети iPad iPhone
Джерело: 24 Канал
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