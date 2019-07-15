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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Якими будуть перші законопроекти "Голосу" та чи створять вони коаліцію зі "Слугою народу"

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      Про коаліції "Голосу" та "Слуги народу", якщо вони пройдуть до Ради, про нові призначення Володимира Зеленського та перші законопроекти партії Святослава Вакарчука – у прямому ефірі 24 каналу розповіла кандидатка у народні депутати від "Голосу" Олександра Устінова.

      Чи зможе "Голос" створити коаліцію зі "Слугою народу"

      – Ми готові йти в коаліцію лише на основі нашої програми. Для нас є принципові речі і на основі них ми готові об’єднуватися. Але я точно знаю, що ми будемо боротися за перезапуск всіх антикорупційних органів через міжнародних експертів. Для нас є принциповим те, що старі корумповані кадри не можуть очищати систему.

      – Ми за те, щоб люди, які крали в новій владі, вони мають сидіти з максимальними термінами, бо вони "прийшли на крові", після Майдану.

      Як в "Голосі" реагують на призначення Зеленського

      – Зараз люди, які призначаються на ключові посади – це найближче оточення, яке допомагало Зеленському зайти. Так би мовити, всі важливі дірки закриваються тими самими людьми.

      Зеленський затвердив новий склад РНБО. До нього увійшли: перший заступник голови СБУ Іван Баканов, глава тоді ще Адміністрації президента Андрій Богдан, секретар РНБО Олександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник глави АП Вадим Пристайко, заступник глави АП Руслан Рябошапка, начальник Генштабу Руслан Хомчак.

      – Цього не можна робити. Тим більш в РНБО, бо там мають сидіти кваліфіковані кадри, які розуміються на оборонці та безпеці. Ті, кого призначили зараз, можуть бути кваліфікованими кадрами, наприклад, в юриспруденції чи антикорупційній діяльності. Але не можна людей з цих сфер садити в РНБО, щоб вони займалися захистом нашої незалежності.

      Якими будуть перші законопроекти "Голосу"

      – Одним із найперших буде закон про перезапуск судової системи. Також це будуть законопроекти пов’язані з олігархізацію, тобто боротьба з олігархами і їх впливом на медіа. Зокрема, останні події, які відбувалися довкола NewsOne, це доводять.

      – І, звичайно, продовження антикорупційної реформи. Додаткові повноваження для НАБУ, щоб вони могли самі здійснювати прослушку. Для цього потрібно звільнити все керівництво НАЗК та САП. Має бути один керівник НАЗК, і щоб його обрали міжнародні незалежні експерти.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Слуга народу Партія Голос Новини України Новини політики Законодавство НАЗК Володимир Зеленський РНБО
      Джерело: 24 канал
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