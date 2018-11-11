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      Якими були останні слова жорстоко вбитого журналіста Хашоггі

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      Жорстоке вбивство Джамаля Хашоггі: ЗМІ оприлюднили останні його слова
      Жорстоке вбивство Джамаля Хашоггі: ЗМІ оприлюднили останні його слова / Фото з відкритих джерел

      Арабські ЗМІ оприлюднили останні слова жорстоко вбитого у Стамбулі саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Загалом вбивство тривало близько 7 хвилин.

      Відповідний аудіозапис отримав журналіст турецької газети Daily Sabah Назіф Караман, повідомляє Al Jazeera.

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      За його словами, перед смертю Хашоггі катували, а увесь процес зайняв близько 7 хвилин.

      Я задихаюся... Зніміть цей мішок з моєї голови, у мене – клаустрофобія,
      – наводить останні слова вбитого Караман.

      За його словами, незабаром його газету опублікує фрагменти аудіозапису з останніми хвилинами життя журналіста.

      Також він сповістив, що розчленування тіла Хашоггі відбувалося під керівництвом голови Саудівської наукової криміналістичної ради Салаха Аль-Тубаїгі – усе це відбувалося упродовж 15 хвилин.

      Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

      Хто такий Джамаль Хашоггі? У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

      Після отримання "попередження" від влади він був змушеним покинути країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      жорстоке вбивство журналіста хашоггі: хроніка подій

       

      Теги: Саудівська Аравія ЗМІ журналісти Новини Туреччини Джамаль Хашоггі
      Джерело: 24 Канал
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