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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Якими діями відреагували окупанти на смерть Захарченка

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На окупованій території Донеччини діє надзвичайний стан та запроваджено комендантську годину (ілюстративне фото)
На окупованій території Донеччини діє надзвичайний стан та запроваджено комендантську годину (ілюстративне фото) / Соцмережі

У зв'язку із загибеллю ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка на території Донецької області оголошено надзвичайний стан. Крім того, повністю закрито кордон з Росією, куди більш-менш вільно можна звідси виїхати.

Про це повідомляє ресурс "Новости Донбасса".

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Зазначається, що у самому обласному центрі та столиці псевдоутворення Донецьку запроваджено більш сувору комендантську годину, яку тут знову почала діяти з 23:00, хоча у липні її перенесли на 2 години уперед, відтак вона розпочиналася о 0:00 і тривала до 5:00.

Як підкреслюється, такі зміни є пов’язаними з надзвичайним станом, який бойовики запровадили після вбивства Захарченка.

Також через загибель свого вождя окупанти перекрили всі пункти пропуску, зокрема на кордоні з Росією та сусідньою Луганською областю, де дія інша фейкова республіка ЛНР.

"Зараз йде спецоперація щодо затримання. Затримані вже є. Не можна поки говорити, що вони є підозрюваними", – сповістив екс-радник Захарченка Олександр Козаков у ефірі одного з російських телеканалів.

Водночас представник у Донецькій області уповноваженої ВР з прав Людини Людмили Денісової розповів про масові затримання прямо на вулицях Донецька. За його словами, упродовж нещодавніх 1,5 години надійшло одразу 8 таких повідомлень.

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"Арешти проходять по всьому місту, затримання вже були на вулицях: Бульвар Пушкіна, Артема, Комсомольський проспект, Площа Леніна, район Драматичного театру, проспект Гурова, Університетська", – каже він.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув так званий "міністр фінансів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент".

Теги: Вбивство Захарченка Надзвичайний стан Війна на Донбасі Новини Донецька Новини України
Джерело: 24 Канал
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