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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Якими лікувальними властивостями володіє мускатний горіх

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Мускатний горіх
Мускатний горіх / harchi.info

Багато людей використовують мускатний горіх як спецію. Та не всі знають, що він широко застосовується у медицині, зокрема, для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту.

Під час досліджень, проведених на мишах, науковці з Наньчанського університету з'ясували, що мускатний горіх здатен запобігати пошкодженню печінки, пише Wworld.

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Ця спеція у гризунів знижувала рівень запалення у печінці. Зі слів науковців, позитивний вплив на печінку дали лігнани – антиоксиданти, що містяться у мускатному горісі.

Мускатний горіх впливав на ген PPAR, "вмикаючи" його. Адже коли цей ген був "вимкнений", спеція не допомагала зберегти здоров’я печінки.

Мускатний горіх також використовують для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту і полегшення болю, зокрема, при артриті.

Мускатний горіх

 

Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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