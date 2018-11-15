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      Якими політиками стали учасники Революції Гідності

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      Події 2013 та 2014 років дали поштовх багатьом громадським активістам, журналістам та добровольцям зі Сходу України балотуватися до парламенту. У Верховній Раді з'явилося більше половини нових облич, проте разом із ними повернулися і політики зі "старої гвардії".

      Володимир Парасюк 2013 року прийшов на Майдан разом зі своїм батьком, згодом ставши комендантом сотні Майдану.

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      Після його промови на Майдані Незалежності 21 лютого, а також ультиматуму майданівців, екс-президент України Віктор Янукович втік з країни.

      Коли я крізь натовп пробирався до сцени та слухав, що кажуть люди. Всі, як один, були не задоволені діями політиків, які стояли за їхніми спинами,
      – згадує позафракційний народний депутат Володимир Парасюк.

      промова Володимира Парасюка на Майдані
      Промова Володимира Парасюка на Майдані

      За словами Володимира, піти у політику його вмовили побратими. 

      Другий учасник Революції Гідності Єгор Соболєв на той момент був журналістом-розслідувачем. Тоді він вже знав, що хоче йти у політику.

      Була ще гірша погода ніж зараз, йшов мокрий сніг. І я сказав, що, якщо ми залишимося і простоїмо тут всю ніч під мокрим снігом, в інших може прокинутися совість,
      – сказав народний депутат ПП "Об'єднання Самопоміч" Єгор Соболєв.

      Він очолив антикорупційну боротьбу в парламенті, внаслідок чого для чиновників запровадили електронне декларування майна, яке дозволяє відповідним органам стежити за незаконним збагаченням чиновників. 

      Єгор Соболєв
      Народний депутат ПП "Об'єднання Самопоміч" Єгор Соболєв

      Разом із Єгором Соболєвим протистоять системі його колеги-журналісти. Мустафа Найєм був перший, хто через соціальні мережі закликав українців виходити на акцію протесту до Монумента Незалежності. 

      Проте на хвилі Революції Гідності провернулися і старі політики: Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко, Юрій Луценко. Вони посіли головні державні посади і не бажають змінювати систему, яка залишилася після "регіоналів".

      Якщо ти не міняєш систему, не треба мати ілюзії, що поодинокі політики, навіть поодинока партія, яка попаде в цей лабіринт, зможе на щось принципово вплинути,
      – зазначив політичний експерт Олег Рибачук.

      На його думку, аби кардинально оновити парламент, необхідно вносити зміни у виборче законодавство. Перш за все, скасувати мажоритарку та закриті партійні списки на користь відкритих. Нардепи ще рік тому ухвалили законопроект про виборчий кодекс, але для його остаточного ухвалення немає політичної волі.

      Революція Гідності
      Революція Гідності

      На думку Єгора Соболєва, треба, щоб "мільйони людей були владою і мільйони людей брали участь в управлінні державою".

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      Натомість ті політики, яких не зламала корумпована система, кажуть, що Революція Гідності не завершилась акціями протесту на Майдані, вона просто перейшла на політичну арену.

      Теги: Петро Порошенко Юлія Тимошенко Новини політики Новини України Верховна Рада Законодавство Євромайдан Володимир Парасюк Єгор Соболєв Мустафа Найєм Арсеній Яценюк Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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