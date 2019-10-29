Якими проблемами Києва займається радник Кличка Бахматов

Радник міського голови Києва Максим Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування та покращення міського трафіку Kyiv Traffic Group. Її мета – регулярне вимірювання трафіку Києва.

Як розповів він у інтерв’ю виданню "Хмарочос", для цього група взаємодіятиме з сервісами Uber, Bolt, Uklon и Waze, оскільки вони, за словами Бахматова, "вже дуже багато знають про трафік".

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"Сьогодні ніхто не знає, яким є рівень заторів у Києві та якою його є його щоденна динаміка. Є аналітика компанії TomTom, яка показує, що українська столиця перебуває на 13 місці за витратами часу у заторах, але чи можна їй довіряти – це питання. Тобто такого інструменту, який би показав рівень заторів, у нас немає. І наше перше завдання – отримати цей інструмент, який би об’єктивно оцінював ситуацію з трафіком в Києві", – підкреслив Бахматов.

Також він повідомив і про перші результати роботи координаційної групи з планування та покращення міського трафіку. За його словами київська влада домовилась з поліцією, що ті чергуватимуть на 12 смугах громадського транспорту у години пік (з сьомої до десятої ранку та з п’ятої до восьмої вечора). У підсумку правоохоронці виписуватимуть штрафи тим, хто заїжджає на смуги громадського транспорту.

Тепер ці смуги – вільні, ними користується громадський транспорт, бо автівкам на ці смуги заїжджати тепер небезпечно. Але є й рагулі, які цього не розуміють. Камери зафіксували 27 автівок, які кожен день заїжджають на смугу громадського транспорту на вулиці Вернадського. Я попросив скласти цей список наш IT-департамент. Тепер можна сказати: "Ти, і ти, і ти – рагуль. Створюєш небезпеку для велосипедистів. Не даєш нормально проїхати громадському транспорту. Ми будемо тебе знаходити, карати і ґвалтувати. Морально, звичайно". І це все можна робити завдяки smart city технологіям,

– зауважив радник міського голови Києва.

Ще одне завдання групи – зменшення смертності у ДТП.

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"У 2019 році, з січня по жовтень, в транспортних пригодах загинули 42 пішоходи. Я думаю, якщо попрацювати з найбільш небезпечними перехрестями, то в наступному році ця цифра може бути вдвічі меншою. Після того, як розберемось з цими та іншими задачами, будемо переходити до більш глобальних рішень", – констатував Бахматов.