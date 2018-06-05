Якими рослинами прикрасити квартиру: фото
Кімнатні рослини не тільки створюють затишок в оселі, а ще й очищають повітря та мають багато інших корисних властивостей.
Якщо у вас досі немає жодної рослини вдома або в офісі, подумайте про те, що ви можете втратити. Є рослини, які не вимагають особливого догляду, але натомість дають чималу користь.
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Сукуленти
Сукуленти дуже невибагливі рослини, їх може виростити навіть квітникар без жодного досвіду. Крім того, вони чудово уживаються один з одним – ви можете висадити різні види сукулентів, а також комбінувати їх з іншими рослинами, які потребують таких же умов.
Кактуси
Кактуси дуже схожу до сукулентів – їм не треба особливого ґрунту та поливу. Вони чудово впишуться на робочий стіл в офісі чи у квартирі.
Фікус
Експерти радять тримати фікус там, де він отримує достатню кількість розсіяного світла. Водночас і в тіні він почуває себе досить непогано. Щоб листя рослини красиво блищало, протирайте його вологою губкою пару раз на місяць.
Алое
Алое відмінне рішення для вашого інтер'єру, а ще й помічна лікарська рослина. Ще одна перевага алое – воно зовсім невибагливе. Взимку досить поливати рослину раз на місяць, а влітку – раз в тиждень.