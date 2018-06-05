18:04
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 14°C
  • середа
    19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Храми без туалетів. Діти Путіна
Вєсті Кремля
14:51, сьогодні
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди "Ідріска" витратила мільйони гривень обманутих туристів: розслідування про туроператорів
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Якими рослинами прикрасити квартиру: фото

1052 Читать новость на русском
Якими рослинами прикрасити дім
Якими рослинами прикрасити дім / instagram/labotanie

Кімнатні рослини не тільки створюють затишок в оселі, а ще й очищають повітря та мають багато інших корисних властивостей.

Якщо у вас досі немає жодної рослини вдома або в офісі, подумайте про те, що ви можете втратити. Є рослини, які не вимагають особливого догляду, але натомість дають чималу користь.

Читайте також: Які рослини можуть покращити ваше здоров'я

Сукуленти

Сукуленти дуже невибагливі рослини, їх може виростити навіть квітникар без жодного досвіду. Крім того, вони чудово уживаються один з одним – ви можете висадити різні види сукулентів, а також комбінувати їх з іншими рослинами, які потребують таких же умов.

 

Допис, поширений kei0810a (@kei0810a)

 

Кактуси

Кактуси дуже схожу до сукулентів – їм не треба особливого ґрунту та поливу. Вони чудово впишуться на робочий стіл в офісі чи у квартирі.

 

Допис, поширений La Botanie (@labotanie)

 

Фікус

Експерти радять тримати фікус там, де він отримує достатню кількість розсіяного світла. Водночас і в тіні він почуває себе досить непогано. Щоб листя рослини красиво блищало, протирайте його вологою губкою пару раз на місяць.

 

Допис, поширений La Botanie (@labotanie)

 

Алое

Алое відмінне рішення для вашого інтер'єру, а ще й помічна лікарська рослина. Ще одна перевага алое – воно зовсім невибагливе. Взимку досить поливати рослину раз на місяць, а влітку – раз в тиждень.

 

Теги: Новини України LifeStyle Декор і дім
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
сьогодні, 18:00 Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
Павло Казарін 7
Холодний Яр: історія, яку треба знати, аби перемогти в сьогоднішній війні
сьогодні, 17:03 Холодний Яр: історія, яку треба знати, аби перемогти в сьогоднішній війні
Інститут Просвіти 323
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
сьогодні, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
423
Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
сьогодні, 16:00 Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
Олександра Дрік 257
Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
сьогодні, 15:01 Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
Дмитро Снєгирьов 802
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук