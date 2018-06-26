Якими смартфонами користуються керівники Xiaomi

В суботу, 23 червня, компанія Xiaomi провела прес-конференцію в Гонконзі, де анонсувала перший публічний продаж акцій корпорації. Проте не лише цим запам’ятався захід, адже на фото з події, які в соціальній мережі виклав голова Xiaomi Лей Цзюнь, керівництво показало, які смартфони використовує у повсякденному житті.

Про це повідомляє prostotech.

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Прес-конференцію, крім засновника і голови Xiaomi Лей Цзюня, ще відвідали шість керівників вищої ланки і відповіли на гарячі питання: стимули для зростання на ринку, відстрочка продажів CDR, оцінка і зростання Xiaomi.

Після конференції Лей Цзюнь в соціальній мережі Weibo опублікував фотографію. На ній керівники компанії показали свої мобільні телефони. Тому генеральний директор відповів на основне питання: які ж смартфони використовують керівники Xiaomi.

Хун Фен – голова відділу MIUI (раніше працював в Google та керував там проектами Calendar, Maps та 3D Street View, а також очолював команду Google China для локалізації Google Music та Pinyin Input) – використовує Xiaomi MIX 2S. Лін Бін – президент компанії Xiaomi (раніше працював над Windows Vista та Internet Explorer 8, а з 2006 року керував розвитком мобільного пошуку та локалізацією додатків для Китаю) – користується Xiaomi Mi 8 Explorer Edititon. Лю Де – керівник відділів індустріального дизайну та екосистем (раніше очолював Департамент промислового дизайну Пекінського технологічного університету) – також використовує Xiaomi Mi 8 Explorer Edititon. Ван Чуан – директор продуктів Mi TV та Mi Box (засновник компанії Thunder Stone, яка займалася постачанням аудіо- та відеообладнання для розваг в Китаї) – користується новеньким Xiaomi Mi 8 Explorer Edititon. Лі Ванцян – керівник відділу електронної комерції в Mi.com (раніше працював в Kingsoft головним конструктором інтерфейсу для софту, директором Центру дизайну. Він також брав участь в розробці програм WPS Office, Kingsoft Antivirus та Dictionary) – єдиний з керівництва компанії, хто використовує Xiaomi Mi 6. Щодо самого Лей Цзюня, то голова Xiaomi користується Xiaomi MIX 2S в білому кольорі.



Керівники Xiaomi із своїми смартфонами

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