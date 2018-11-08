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      Якими статками володіє одіозна кандидатка до Верховного суду: гучні деталі

      Честь і НЕчесть 69 Читать новость на русском

      Про кандидатів до Верховного суду у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів гість студії – керівник проекту PROSUD Катерина Бутко.

      – На початку серпня 2018 року Вища кваліфікаційна комісія оголосила другу хвилю добору до Верховного суду. Цього разу кандидати змагатимуться за 78 місць. Всього до Верховного суду подалися 576 кандидатів.

      верховний суд
      Кандидати до Верховного суду

      Прізвища цих людей для українців не є новими, адже 180 них – аутсайдери минулого добору. Зокрема, є й кандидати, які вилетіли ще на етапі, коли потрібно було показувати свої знання або в яких були проблеми із доброчесністю, а таких є аж 34. Найпоширенішою причиною – неправдиве декларування, приховування своїх статків.

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      – Відомою суддею є Мальвіна Данилова – це екс-суддя Вищого господарського суду. Вона стала відома після того, як в пресі з'явилася інформація, що її будинок пограбували та викрали звідти 500 тисяч доларів. Однак при невеликому аналізі її декларації було виявлено, що будинок та ця велика сума незадекларована. 

      данилова
      Мальвіна Данилова

      – Я з колегами їздили до цього будинку. Відомо, що власником цього будинку є її цивільний чоловік, якого, до слова, теж не було вказано в декларації. За його словами, стосунки в них із дружиною не найкращі, аби декларуватися. Але ми не повірили в це. Ба більше, ми виявили, що її чоловік також був екс-головою судової адміністрації, а також він був помічником одіозного Андрія Портнова.

      данилова
      Будинок екс-судді

      данилова
      Дім Данилової

      – Данилова родом із Харкова, а там у неї дві квартири, одна з яких на 180 квадратних метрів, а інша на понад 300 квадратних метрів. Її син у 18 років почав займатися активно бізнесом та будувати кар'єру, однак, корпоративні права щодо цього екс-суддя не задекларувала.

      Теги: Новини України Судді Корупція Гроші Честь і НЕчесть Що це було? Верховний суд України Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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