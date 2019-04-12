Якими статками володіє Путін і його найближче оточення

Президент Росії Володимир Путін за 2018 рік заробив 8 мільйонів 648 тисяч 353 рублі, що приблизно дорівнює 3,5 мільйона гривень. За 2017 рік статки господаря Кремля були суттєвішими – 18 мільйонів 728 тисяч 268 рублів.

Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба Кремля. Згідно з нею, Путін також володіє квартирою площею 77 квадратних метрів та гаражем площею 18 квадратних метрів. Також політик користується квартирою площею 153,7 квадратних метра та гаражним місцем у 18 квадратних метрів. Де саме розташовується ця нерухомість, інформації немає. Крім того, російський президент має кілька автомобілів: два ГАЗ М21, одну машину "Нива", а також автомобільний причіп "Скіф".

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У декларації за 2018 рік російський лідер вказав дохід у 18,7 мільйона рублів. Ця цифра є майже вдвічі більшою, аніж в було у 2016 році – 8,8 мільйона рублів. Також з торішньої декларації зникла земельну ділянку площею 1,5 тисячі квадратних метра. Як пояснював прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, річ у тім, що цю ділянку російський лідер продав у 2017 році, відтак його дохід значно зріс.

До слова, перед виборами президента в 2018-му Путін подав ЦВК РФ звіт про свої доходи в 2011-2016 роках. Згідно з цим документом, за шість років він заробив 38,5 мільйона рублів, а як основні джерела доходу було вказано президентську зарплату, внески в банках і військова пенсія.

Окрім декларації Путіна, Кремль також опублікував декларації інших чиновників. Зокрема, російський прем’єр Дмитро Медведєв у 2018 році заробив 9,917 мільйона рублів. До прикладу, торік він задекларував 8,56 мільйона рублів. Дохід його дружини офіційно становить 0 рублів.

Щодо рухомого та нерухомого майна, то голова російського уряду має квартиру площею 367,8 квадратних метра та земельну ділянку площею 4,7 тисяч квадратних метра, але політик останню взяв у оренду на 49 років. Світлана Медведєва, зі свого боку, володіє двома гаражними місцями та користується квартирою у 367,8 квадратних метра. Водночас Медведєв у своїй декларації вказав два авто – ГАЗ 20 і ГАЗ 21, а на його дружину записано Volkswagen Golf.

За 2017 рік Медведєв відзвітував про 8,5 мільйона рублів доходу – це на 21 тисячу менше, ніж за підсумками 2016 року.

Річний дохід прес-секретаря господаря Кремля Дмитра Пєскова за 2018 рік склав 12,795 мільйона рублів, а його дружина, фігуристка Тетяна Навка, отримала 218,6 мільйона рублів. Спортсменка ще задекларувала дві земельні ділянки (7967 квадратних метрів; 1406 квадратних метрів), два житлових будинки (779,2 квадратних метра; 353,5 квадратних метра), три квартири (180,4 квадратних метра; 108,4 квадратних метра; 78,8 квадратних метра), одне гаражне місце, а також два автомобілі Mercedes і мотовсюдихід. У 2017 році Пєсков заробив 14,3 мільйона рублів.

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Сірий кардинал Кремля Владислав Сурков задекларував 8 мільйонів 725 тисяч 33 рублі. У володінні в нього нічого не перебуває, натомість він користується квартирою у 59,4 квадратних метра, земельними ділянками у 6 тисяч квадратних метрів та 936 квадратних метрів, а також житловим будинком у 598 квадратних метрів. Натомість на нього записано автомобіль Mercedes-Benz V 250 D.

Водночас у власності його дружини перебувають 6 земельних ділянок (9 тисяч квадратних метрів, 21,05 тисяч квадратних метра, 1,8 тисяч квадратних метра, 10,5 тисяч квадратних метра, 6 тисяч квадратних метрів, 936 квадратних метрів), два житлових будинки (508 квадратних метрів та з господарськими прибудовами площею у 761,6 квадратних метра), квартира (59,4 квадратних метра), будинок охорони з гаражем (176,8 квадратних метра). Щодо автомобіля, то на неї, як і на її чоловіка, записано Mercedes-Benz V 250 D.