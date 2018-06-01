Якими цілющими властивостями володіє алое

Оскільки користь алое доведена науково, сік з цієї рослини широко використовується у косметології. Зокрема, його можна знайти у складі масок для волосся, лосьйонів від прищів та зволожуючих кремів.

Сік алое також має багато лікувальних властивостей. Він допомагає впоратися з варикозом, кашлем, кишковими захворюваннями та іншим, передає "Країна здоров'я".

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Сік алое здатний підвищувати імунітет та відновлювати пошкоджені тканини. А ще алое має цілющі властивості, які використовують для боротьби з онкологічними захворюваннями.

Алое містить такі важливі ферменти, як амілаз і ліпаз (допомагають організму перетравлювати цукор і жири) та молекули брадікінази (пригнічують в організмі запальні процеси).

Алое володіє дивовижними властивостями

Рослина також містить вітаміни А, С, Е, B1, B2, B3 (ніацин), B6 та В12. Останній необхідний для виробництва червоних кров'яних тілець в організмі.

Алое має 20 з 22 незамінних амінокислот, необхідних для людського тіла. Крім того, в ньому є фолієва кислота, холін та саліцилова кислота (бореться з чужорідними бактеріями і запальними процесами).

Сік з алое можна вичавити у домашніх умовах – зрізаєте ножем кілька нижніх, найтовстіших листків, добре миєте, ріжете, далі кладете у марлю і пальцями витискаєте з неї сік.

Сік з алое можна вичавити у домашніх умовах