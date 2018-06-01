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Якими цілющими властивостями володіє алое

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Якими цілющими властивостями володіє алое
Якими цілющими властивостями володіє алое / unsplash.com

Оскільки користь алое доведена науково, сік з цієї рослини широко використовується у косметології. Зокрема, його можна знайти у складі масок для волосся, лосьйонів від прищів та зволожуючих кремів.

Сік алое також має багато лікувальних властивостей. Він допомагає впоратися з варикозом, кашлем, кишковими захворюваннями та іншим, передає "Країна здоров'я".

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Сік алое здатний підвищувати імунітет та відновлювати пошкоджені тканини. А ще алое має цілющі властивості, які використовують для боротьби з онкологічними захворюваннями.

Алое містить такі важливі ферменти, як амілаз і ліпаз (допомагають організму перетравлювати цукор і жири) та молекули брадікінази (пригнічують в організмі запальні процеси).

Алое володіє дивовижними властивостями

Алое володіє дивовижними властивостями

Рослина також містить вітаміни А, С, Е, B1, B2, B3 (ніацин), B6 та В12. Останній необхідний для виробництва червоних кров'яних тілець в організмі.

Алое має 20 з 22 незамінних амінокислот, необхідних для людського тіла. Крім того, в ньому є фолієва кислота, холін та саліцилова кислота (бореться з чужорідними бактеріями і запальними процесами).

Сік з алое можна вичавити у домашніх умовах – зрізаєте ножем кілька нижніх, найтовстіших листків, добре миєте, ріжете, далі кладете у марлю і пальцями витискаєте з неї сік.

Як вичавити сік з алое у домашніх умовах

Сік з алое можна вичавити у домашніх умовах

Теги: Здоров'я LifeStyle Медицина Лікування Народна медицина Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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