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Якими видами спорту можна займатись при варикозі

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Якими видами спорту можна займатись при варикозі
Якими видами спорту можна займатись при варикозі / unsplash.com

Хірург назвала п'ять видів спорту, якими можна займатись навіть при варикозному розширенні вен.

Як нагадала хірург Анастасія Акулова у коментарі Оbozrevatel, при варикозі багато видів фізичних навантажень протипоказані.

Але є такі, які полегшують перебіг захворювання. Зокрема, фахівці рекомендують для профілактики варикозу займатись плаванням та аквааеробікою.

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Завдяки воді навантаження на ноги набагато нижче, також відбувається постійний масаж шкіри водним потоком, що підвищує її пружність і еластичність.

via GIPHY

Так, для людей з варикозом можна бігати, але лише підтюпцем і легкі заняття на біговій доріжці. При них максимально активно скорочуються литкові м'язи.

Також дозволена скандинавська ходьба (з використанням спеціальних палиць). Особливо корисно ходити по нерівній місцевості – завдяки підняттю і спусканню працюють різні групи м'язів гомілки.

Лижі теж можна, але вибирайте відповідну швидкість і не перестарайтеся.

Йога та інші статичні навантаження можна виконувати, окрім тих, під час яких відбувається стиснення судин. Навіть найпростіша "Берізка" або "Плуг" відмінно покращують відтік венозної крові з нижніх кінцівок.

via GIPHY

Що таке варикоз? Це захворювання, яке проявляється нерівномірним розширенням вен, збільшенням їх довжини, зміною їх форми — звуження венозної стінки і утворення у ній патологічних вузлів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Поради Профілактика захворювань Лікування
Джерело: 24 Канал
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