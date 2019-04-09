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      Якими високоточними та потужними ракетами сьогодні може похвалитися Україна

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      Українські випробування ракетного комплексу "Вільха"
      Українські випробування ракетного комплексу "Вільха" / Прес-служба Міноборони

      Сьогодні Україна має низку високоточних ракетних комплексів нового покоління. Деякі з них можуть знищувати ціль у радіусі 300 кілометрів. Найближчим часом до такого показника підтягнуться й інші ракети.

      Як зауважив український президент Петро Порошенко у ефірі телеканалу ICTV, Україна розпочала найважливіші випробування крилатих ракет.

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      "У нас з’явилася ракета, яка успішно пройшла випробування, є здатною стріляти більш ніж на тисячу кілометрів і є здатною нести бойове навантаження у 150 кілограмів. Вона – високоточна, і все це створили українські фахівці. ЗСУ зараз навчаються їх застосовувати", – наголосив український гарант.

      Водночас, за словами Порошенка, українська армія дістала можливість знищувати будь-який корабель в радіусі 300 кілометрів, який наважиться наблизитись і атакувати Україну.

      "І цю ракету не витримає корабель малого і середнього класу. Це різке збільшення обороноздатності", – підкреслив він.

      На початку квітня на Одещині Україна провела завершальні випробування ракетного комплексу "Вільха-М". Ці нові ракети можуть влучати у ціль на відстані у 130 кілометрів – раніше ця відстань становила 70 кілометрів. Крім того, найближчим часом завершиться розробка нового покоління ракет класу "Вільха", які будуть здатними вражати цілі на відстані у понад 200 кілометрів.

      "У нас сьогодні "Смерч" і "Ураган" літають не більше як на 65-70 км, а зараз будуть на 130 кілометрів, високоточно", – додав Президент України.

      Однак, є і неприємні новини. Річ у тім, що ще на початку незалежності офіційний Київ вирішив позбутися крилатих ракет, які могли нести ядерні боєголовки. Відтак, сьогодні українська армія була б набагато потужнішою.

      випробування ще якої зброї та військової техніки відбувалися останнім часом в україні:
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      Теги: Новини України Новини політики Зброя Міністерство оборони України Збройні сили України Петро Порошенко Президент України
      Джерело: 24 канал
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