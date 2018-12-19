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      Якими є головні пріоритети нової програми кредитування України від МВФ

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      МВФ назвав пріоритети нової програми кредитування України
      МВФ назвав пріоритети нової програми кредитування України / AFP

      Нова програма фінансування stand-by для України на 3,9 мільярда доларів, яку затвердила Рада директорів Міжнародного валютного фонду, базуватиметься на чотирьох пріоритетних напрямках. Також вона передбачає надання першого траншу негайно у розмірі 1,4 мільярда доларів США та перегляд виконання програми для виділення наступних виплат кожні півроку.

      Раніше 24 канал повідомляв, що Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Перший транш цієї програми, розміром 1,4 мільярда доларів надійде вже найближчим часом.

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      Як мовиться на офіційному сайті МВФ, нова програма МВФ буде зосередженою на чотирьох пріоритетах:

      – продовження поточної консолідації бюджету, з метою подальшого зменшення держборгу;

      подальше зниження інфляції зі збереженням гнучкого режиму валютного курсу;

      – посилення фінансового сектору, сприяння відновленню активів і відродженню банківського кредитування;

      – просування цілеспрямованої сукупності структурних реформ, зокрема, для вдосконалення процесів адміністрування податків, приватизації та управління.

      Як зауважив перший заступник директора та виконувач обов’язків голови МВФ Девід Ліптон, коментуючи нову програму допомоги, українська влада успішно відновила макроекономічну стабільність і зростання за підтримки міжнародного співтовариства.

      "Розсудлива фіскальна та монетарна політика, а також гнучкий режим обмінного курсу допомогли зменшити дефіцит фіскального й поточного рахунків. Резерви було частково відновлено, а довіра зросла", – підкреслив він.

      Водночас керівник МВФ зазначив, що нова угода stand-by "забезпечить опору для економічної політики української влади протягом наступного року, зберігаючи останні тенденції економічного зростання та сприяючи ще більш стійкому зростанню".

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      За його словами, щодо її реалізації є значні ризики, щоправда, переконує фінансист, Україна вже зробила важливі кроки для їх пом’якшення.

      "Це, зокрема, затвердження надійного бюджету на 2019 рік, підвищення тарифів на газ і опалення та ухвалення законодавства для вдосконалення управління у державних банках. Повна та своєчасна реалізація програми матиме вирішальне значення для її успіху в контексті складних викликів", – підсумував Ліптон.

      До слова, нова програма співпраці має замінити програму EFF, яка діяла в Україні з 2015 року.

      Нагадаємо, про нову програму підтримки економічної політики Stand-by (SBA) уповноважений персонал МВФ досяг угоди з Україною 19 жовтня. 

      Теги: Новини України Гроші Фінанси МВФ Транш МВФ
      Джерело: 24 канал
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