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      Якісні дороги обіцяє молодий ІТ-експерт: уряд поставив на чолі Укравтодору Олександра Кубракова

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      Олександр Кубраков – новий голова Укравтодору / my.ua

      Керівником Укравтодору – Державного агентства автомобільних доріг України – за рішенням Кабміну став Олександр Кубраков, експерт IT-ринку і ринку мобільного зв'язку. Він вже пообіцяв повне кадрове оновлення керівництва автомобільних служб у регіонах.

      Відповідне важливе кадрове рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 15 листопада, про що повідомили у пресслужбі Кабміну.

      Нагадаємо, 3 жовтня уряд призначив тимчасових керівників Укравтодору та Держкіно

      Олександр Кубраков із 2014 року був радником міського голови Києва в сфері ІТ, також обіймав посаду виконавчого директора "Асоціації "Інформаційні технології України", очолює сектор "IT і Телеком" в Офісі ефективного регулювання BRDO.

      Що обіцяє новий голова Укравтодору?

      Кубраков виграв конкурс на посаду голови Укравтодору. Він обіцяє здійснити наступні кроки: 

      ► Повністю оновити керівний склад служб автомобільних доріг у регіонах.
      ► Оновити керівництво ДАК "Автомобільні дороги України".
      ► Зробити ревізію підготовки до зимового сезону доріг України.
      ► Підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік.
      ► Збільшувати фінансування Дорожнього фонду за гроші іноземних партнерів.

      З першочергових практичних завдань Кубраков виділив:

      ► Оголошення міжнародного тендера на добудову запорізького мосту,
      ► Підписати кредитну угоду з ЄБРР та ЄІБ на 900 мільйонів євро. Для збільшення фінансування Дорожнього фонду Уряд буде залучати кошти іноземних партнерів.

      Що відомо про Олександра Кубракова?

      Біографічні відомості.

      Народився 1982 року в Дніпропетровській області. За освітою маркетолог (закінчив Київський національний економічний університет) та фахівець з управління (пройшов короткострокову програму в Гарвардській школі управління імені Джона Кеннеді). Має дружину та двох синів.

      Також відомо, що Кубраков спеціалізується на темі "Держава в смартфоні".

      Бізнес, майно, прибутки.

      Відповідно до даних YouControl, Кубраков є засновником і керівником групи компаній під назвою "Місто для людей" з філіями в Кременчуці, Запоріжжі, Маріуполі, Енергодарі, Дніпрорудному. Основний вид діяльності – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

      Задекларував Кубраков дві квартири у Києві, три автомобілі, 20% корпоративних прав на ТОВ "МДЛ ХАУС СЕРВІС", заробіток у понад 1 мільйон 300 тисяч гривень за 2018 рік. Про всяк випадок Кубраков тримає готівкою 270 тисяч доларів, 70 тисяч євро і 720 тисяч гривень.

      Політика.

      Вперше взяв участь у парламентській кампанії у 2019 році, був 30-м у списку партії "Слуга народу", тож став народним депутатом Ради ІХ скликання.

      В уряді особливо наголосили, що Кубраков є автором важливих і вже ухвалених законопроєктів:

      1. 1041 – про запровадження середньострокової державної цільової програми на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт доріг державного та місцевого значення.
      2. 061 – про аудит безпеки доріг.

      Також 15 листопада Кабмін погодив призначення:
      ► Директора ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Олександра Олійника виконувачем обов'язки директора ДП "Морський торговельний порт "Южний";
      ► Дмитра Абрамовича на посаду першого заступника міністра інфраструктури, а Олега Ющенка на посаду заступника міністра інфраструктури.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Укравтодор Кабінет Міністрів України Дороги
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