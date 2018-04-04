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Якісної кави стане дуже мало, – дослідження

1058 Читать новость на русском
В світі все менше якісно кави
В світі все менше якісно кави / Reader's Digest

Кліматичні зміни як недостатня кількість опадів та підвищення температури матиме істотний вплив на райони виробництва кави в Ефіопії, а це п'ята за величиною країна-виробник кави.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Nature Plants.

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Як кажуть експерти організації World Coffee Research, до 2050 року попит на каву зросте вдвічі, при цьому площі придатних до її вирощення земель наполовину зменшаться.

Крім того, зміни у кліматі вплинуть і на якість "бобів" кавового дерева.

Як пояснюють фахівці, у районах з низькими температурами якість кави вища, оскільки рослини дозрівають повільніше, а отже більше часу йде на те, щоб формувалися такі складні ароматичні елементи, як кислотність та духмяність.

Проте, коли температура збільшується, як це і відбувається в Ефіопії протягом багатьох років, кава дозріває дуже швидко, тому боби менш якісні.

Втім, як зазначають у World Coffee Research, навіть якщо виробництво кави зменшиться в одній країні, то у інших основних країнах-експортерах, таких як Бразилія або В'єтнам, ціни можуть впасти.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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