Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про ймовірного голову НБУ

Яків Смолій може очолити Нацбанк України, і Валерія Гонтарева нарешті піде в заслужену відставку. Президент Петро Порошенко 18 січня вніс на розгляд парламенту постанову про призначення Яківа Смолія головою НБУ.

Яків Смолій – український банкір зі стажем, кандидат економічних наук і мільйонер. Виконує обов'язки голови НБУ, відколи Гонтарева пішла у безстрокову відпустку. Сайт "24" зібрав основні факти з життя ймовірного нового голови НБУ.

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Родом з Тернопільщини

Народився 1 лютого 1961 року у селі Вербовець, що в Тернопільській області.

Освіта та початок кар’єри

1983 року закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Прикладна математика". Здобув кваліфікацію математика. Під час навчання працював лаборантом науково-дослідного сектору Львівського університету.

Яків Смолій має науковий ступінь кандидата економічних наук. Володіє англійською мовою.

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Після здобуття вищої освіти повернувся на батьківщину – у Тернопільський фінансово-економічний інститут (сьогодні національний університет). До 1987 року працював там на посаді інженера-програміста, математика, молодшого наукового співробітника.

З 1987 року по 1991 був інженером-програмістом, начальником бюро радіозаводу "Оріон".

Початок роботи в банківській сфері

У банківській системі України Яків Смолій працює з часів її формування – понад 25 років.



Яків Смолій у банківській системі – з 1991 року

У 1991 році Смолій іде в Тернопільське обласне управління Національного банку України, де працює провідним інженером, начальником комп’ютерного відділу і заступником начальника управління.

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У 1994 році він переходить на роботу в Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль". Спершу працював там начальником управління автоматизації, а за два роки став заступником голови банку. Майже одразу – 30 листопада 1994 року – він став одним із акціонерів фінустанови. У 2005 році банк викупила австрійська Raiffeisen Group. Смолій також продав свої акції і покинув банк. На кінець 2004 року Смолій володів 1,25% акцій банку, і ця доля зробила його доларовим мільйонером. За найскромнішими оцінками експертів, Смолій міг отримати від продажу цих акцій близько 13,7 млн доларів.

У 2006 році Смолій став директором з питань банківського бізнесу товариства "Престиж-груп". Холдинг охоплював спільний бізнес (банківський, страховий, біржовий та молочний) колишніх партнерів з банку "Аваль". Там Смолій пропрацював до 2014 року. У цей період банкір займався також молочним бізнесом, оптовою торгівлею, орендою. Був членом наглядових рад страхових компаній.

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Робота в НБУ

25 квітня 2014 року Смолія було призначено заступником голови Нацбанку. До його компетенції входило: розробка та реалізація стратегії і політики НБУ щодо розвитку інформаційної інфраструктури, визначення політики у сфері регулювання діяльності платіжних систем та безготівкових розрахунків, а також здійснення нагляду за платіжними системами та системами розрахунків.

Він курував 7 департаментів, включаючи Банкнотно-монетний двір, Фабрику банкнотного паперу, Центральне сховище НБУ і Державну скарбницю України.

Будучи заступником Гонтаревої, Смолій запам’ятався як людина, яка повністю підтримує політику голови НБУ. Валерія Гонтарева довіряла йому і прислухалася до його порад.

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Гонтарєва довіряла Смолію

26 березня 2015 Яків Смолій увійшов до Міжвідомчої робочої групи з координації повернення в Україну коштів, отриманих злочинним шляхом колишніми чиновниками.

З жовтня 2016 року Смолія призначили першим заступником голови Нацбанку. Він почав курувати готівковий обіг, IT і платіжні системи.

Цікаво, що в лютому 2017 року на хабарі затримали підопічного Смолія – директора департаменту платіжних систем Сергія Шацького, який раніше працював зі Смолієм в банку "Аваль". Він отримав 35 тисяч доларів за реєстрацію у НБУ внутрідержавної платіжної системи "Платисервівс" для здійснення готівкових і безготівкових переказів у межах України.

ГСУ ГПУ спільно з Управлінням К СБУ затримали начальника Департаменту платіжних систем Нацбанку при отриманні через посередників 35 тис дол , які спільники вимагали від підприємця. Закон і справедливість Опубліковано Юрієм Луценком 3 лютого 2017 р.

З 11 травня 2017 року, коли Гонтарева Пішла у безстрокову відпустку, Смолій став виконувачем обов’язків голови Національного банку України. Перше, про що заявив новоспечений керівник Нацбанку – що курс регулятора не буде змінюватися аж до призначення нового голови НБУ.

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Особисте життя

Яків Смолій одружений (дружина – Світлана Смолій), має двох доньок.

Доходи, рахунки в банках, нерухомість

Смолій є одним із найбагатших топ-чиновників країни. У 2015 році за сумою на банківських рахунках його обігнав лише Порошенко. Тоді Смолій задекларував 98,7 млн доларів на рахунках у банках.

У декларації за 2016 рік цифри скромніші, але все одно вражають.

Зарплата Смолія в Нацбанку за рік склала 1,8 млн грн. Та це далеко не основний його дохід.

В.о. голови НБУ тримає мільйони на рахунках у банках. Перевагу віддає доларам. В "Укрексімбанку" в нього зберігається 3,9 млн доларів, в "УкрСиббанку" – 344,9 тис. грн, в "Райффазен Банку Аваль" – 4,5 тис. доларів і 114 тис. грн. Крім того, Смолій у 2016 зберігав 5,9 млн грн на рахунках неплатоспроможного "Дельта Банку" і 120 тис. грн пенсійних накопичень в комерційному недержавному пенсійному фонді НБУ. Сумарний дохід за цими депозитами за 2016 рік склав 7,3 млн грн.

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Яків Смолій отримує мільйони з депозитів та здачі в оренду нерухомості

Крім того, банкір отримав 5,3 млн грн. дивідендів від компанії "Еталон Ессет Менеджмент".

Смолій володіє земельними ділянками та офісними приміщеннями загальною площею понад 13 тисяч кв.м. І непогано заробляє на їхній оренді. За 2016 рік дохід від передавання в оренду комерційного нерухомого майна склав понад 3,1 млн грн. У більшості випадків орендаторами були банки.

У 2016 році Яків Смолій задекларував житловий будинок площею 418,8 кв. м та фізкультурно-оздоровчий комплекс площею 1157,70 кв.м у Погребах біля Києва, апартаменти площею 177,6 кв. м і гараж в окупованому Севастополі, а також будинок сімейного відпочинку площею 276,9 кв. м у Гурівщині під Києвом. Його дружина має у власності квартиру в Києві загальною площею 223,1 кв. м.

Серед витрат за 2016 рік Смолій вказав лише ремонт будинку, який обійшовся йому у 3 млн грн.

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Автомобілі і дорогі аксесуари

Банкір-мільйонер полюбляє розкішні аксесуари, наприклад, годинники Patek Philippe і Breguet.

У його гаражі є гольфкар, квадроцикл, гідроцикл та чотири автомобілі: VW Multivan (2012), Toyota LC100 (2006), Mitshubishi Colt (2002), Mercedes ML230 (2007).