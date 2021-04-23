Хлопцю видалили частину черепа, дівчинка – в комі: наслідки ДТП під Дніпром з водійкою Peugeot

У селі Братське на Дніпропетровщині водійка Peugeot 22 квітня збила хлопчика та дівчинку 12 років. Це трапилося, коли ті йшли пішохідним переходом. Одній дитині вже видалили частину черепа, а інша впала в кому.

Трагічна ДТП відбулася на трасі Дніпро – Запоріжжя. Зараз на лікування потерпілих збирають матеріальну допомогу.

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Більше про стан цих дітей

Одразу після аварії дітей у важкому стані забрала швидка. Як розповіли знайомі сімей потерпілих, хлопчику вже провели операцію. Лікарям довелося видалити частину черепа. Все пройшло добре. Однак поки жодних прогнозів не дають, оскільки пацієнт – у дуже важкому стані.

Про дівчинку відомо лише те, що її готують до операції та її стан – також важкий. Дитина має багато внутрішніх пошкоджень. У публікації про збір коштів на лікування пишуть, що вона – наразі в комі.

Обоє потерпілих є учнями 6 класу. Їх звати Світлана та Костянтин.

Коротко про цю аварію

Автомобіль Peugeot 308 збив дітей приблизно о 15:15.

За кермом була 27-річна жінка.

Автомобіль від удару досить сильно пошкодився.

Розбиті фара, бампер, лобове скло та зігнутий капот свідчать про велику швидкість в момент удару.

Водійку затримали та відкрили кримінальне провадження. Їй загрожує від 3 до 8 років в'язниці. Також жінку можуть позбавити прав.

У мережі збирають кошти на лікування цих дітей. Кошти на лікування хлопчика збирають на карту його сестри – 5168 7559 0612 0676 Коваль Анастасія. На лікування дівчинки гроші можна переказувати на карту її батька 4149 5100 6605 9975 – Гец Сергій.