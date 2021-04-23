Хлопцю видалили частину черепа, дівчинка – в комі: наслідки ДТП під Дніпром з водійкою Peugeot

У селі Братське на Дніпропетровщині водійка Peugeot 22 квітня збила хлопчика та дівчинку 12 років. Це трапилося, коли ті йшли пішохідним переходом. Одній дитині вже видалили частину черепа, а інша впала в кому.
Джерело:Vgorode
Трагічна ДТП відбулася на трасі Дніпро – Запоріжжя. Зараз на лікування потерпілих збирають матеріальну допомогу.
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Більше про стан цих дітей
Одразу після аварії дітей у важкому стані забрала швидка. Як розповіли знайомі сімей потерпілих, хлопчику вже провели операцію. Лікарям довелося видалити частину черепа. Все пройшло добре. Однак поки жодних прогнозів не дають, оскільки пацієнт – у дуже важкому стані.
Про дівчинку відомо лише те, що її готують до операції та її стан – також важкий. Дитина має багато внутрішніх пошкоджень. У публікації про збір коштів на лікування пишуть, що вона – наразі в комі.
Обоє потерпілих є учнями 6 класу. Їх звати Світлана та Костянтин.
Коротко про цю аварію
- Автомобіль Peugeot 308 збив дітей приблизно о 15:15.
- За кермом була 27-річна жінка.
- Автомобіль від удару досить сильно пошкодився.
- Розбиті фара, бампер, лобове скло та зігнутий капот свідчать про велику швидкість в момент удару.
- Водійку затримали та відкрили кримінальне провадження. Їй загрожує від 3 до 8 років в'язниці. Також жінку можуть позбавити прав.