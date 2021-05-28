Підпал вагітної в Кривому Розі: лікарі розповіли про стан потерпілої

У Дніпропетровщині вже кілька діб намагаються врятувати вагітну дівчину. Її напередодні підпалив 17-річний хлопець, з яким вона жила. Виявилось, що в момент підпалу в помешканні була ще дитина.

Про стан потерпілої журналістам 27 травня розповіли в лікарні, де її намагаються врятувати. За їх словами, ситуація дівчини вкрай важка, тому вона може не вижити.

До теми У Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив вагітну дівчину

Чому дитину госпіталізували

Однорічне немовля не постраждало від вогню, однак йому все ж знадобилася госпіталізація. На тілі однорічної дівчинки знайшли сліди побиття. Саме через це її вирішили також госпіталізувати.

Окрім цього в потерпілої також є 5-річна донька. Однак вона живе з батьком. Обоє дітей цієї жінки були не від співмешканця, а інших чоловіків.

Який стан потерпілої зараз

Дівчина отримала опіки 3 ступеню. В неї ушкоджені 70% поверхні тіла. Тому стан досі дуже важкий. Шанси вижити мізерні, як у неї, так і в її ненародженої дитини.

Значна частина опіків саме глибокі. Опіковий шок вкрай сильний, оскільки обпалені практично всі частини тіла. Прогноз не оптимістичний,

– сказав Сергій Аксентьєв, заступник головного лікаря установи, де рятують дівчину

Нові деталі трагедії

Сусіди розповіли журналістам детальніше про цю пару. Виявилось, що це ромська сім’я та вони постійно сварились.

Вони жили разом вже приблизно рік. Також друзі парубка розповіли журналістам, що він вживав наркотики.

Що відомо про цей інцидент