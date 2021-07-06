Аварія із загорянням авто в Дніпрі: чоловік помер після 3 днів коми

Один із потерпілих у жорсткій аварії на набережній Перемоги в Дніпрі помер. Чоловік 3 дні був у глибокій комі, а його дружина померла ще в день аварії. Також стало відомо, що 3 жінки з іншого авто досі перебувають у важкому стані.

Про це повідомили в мережі 5 липня. Аварія, про яку мовиться, трапилася 3 липня.

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Що відомо потерпілих

Загалом до лікарні Мечникова госпіталізували 5 осіб. Однак водій BMW згодом вибив двері кабінету томографа та втік із медустанови.

Помер у лікарні Руслан Гусейнов. Йому було 30 років, і чоловік був єдиним із потерпілих, чий стан оцінювали як критичний.

Досі на лікуванні:

Яна Василенко – жінці 38 років. У неї діагностували перелом шийного відділу хребта. Вона перебуває на лікуванні у важкому стані.

– жінці 38 років. У неї діагностували перелом шийного відділу хребта. Вона перебуває на лікуванні у важкому стані. Поліна Варцаба – їй 29 років. Має багато переломів хребта, а також ребер. Також досі перебуває у важкому стані.

– їй 29 років. Має багато переломів хребта, а також ребер. Також досі перебуває у важкому стані. Ірина Варцаба – 32-річна жінка отримала лише черепно-мозкову травму. Її стан оцінюють, як важкий.



Двоє з потерпілих у жахливій ДТП / Колаж 24 каналу

Коротко про цю аварію

Трагедія трапилася на перехресті Набережної Перемоги та вулиці Мандриківська. Приблизно о 3:00 3 липня автомобіль Toyota Yaris, за кермом якого була 30-річна жінка, рухався вулицею Набережної Перемоги.

На перехресті водійка розпочала маневр і випадково виїхала на зустрічну смугу. У той момент вона влетіла у BMW, що якраз рухалося назустріч.

Удар був дуже сильним, тому один з автомобілів відкинуло на кілька метрів. Авто згодом вибухнуло та загорілося.



Марина Якубук, що загинула в день аварії / Фото 056.ua