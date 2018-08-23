Який актор найбільше заробляє в Голлівуді: рейтинг Forbes

Голлівудська зірка Джордж Клуні зайняв першу сходинку в рейтингу Forbes серед найбагатших акторів кінематографу. Його статки за 2017-2018 рік оцінюють у 239 мільйонів доларів.

Експерти журналу підрахували всі доходи акторів з червня 2017 по 1 червня 2018 року і визначили, що американський актор Джордж заробив 239 мільйонів доларів. Такі статки чоловік заробив не лише завдяки своїй роботі в кіно, а й завдяки алкогольній компанії Casamigos, яку він продав разом зі своїми партнерами.

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Друге місце зайняв американський актор та зірка фільму "Реймпейдж" Дуейн Джонсон, який за рік заробив 124 мільйони доларів. Третім у рейтингу став Роберт Дауні-молодший, відомий своєю роллю у фільмах Всесвіту Marvel, – його статки оцінюють у 81 мільйон доларів.

В рейтинг інших багатіїв-акторів увійшли такі зірки як Кріс Хемсворт (64,5 мільйона доларів), Джекі Чан (45,5 мільйона доларів), Вілл Сміт (42 мільйони доларів), Акшай Кумар (40,5 мільйона доларів), Адам Сендлер (39,5 мільйона доларів) та Салман Кхан (37,7 мільйона доларів).

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