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      Який алкоголь може бути безпечним для здоров'я

      1228 Читать новость на русском
      Дієтологи дозволяють випити невелику кількість якісного вина, якщо у Вас немає хронічних захворювань
      Дієтологи дозволяють випити невелику кількість якісного вина, якщо у Вас немає хронічних захворювань / Соцмережі

      Вживання будь-якого алкоголю може негативно вплинути на ваш організм. Щоправда, випити якісне вино все ж можна, але у цьому разі дозу слід виміряти відповідно до Вашої ваги. Крім того, перед вживанням варто пересвідчитися, чи немає у Вас хронічних захворювань.

      Про це розповіла дієтолог Галина Незговорова, передає "Обозреватель".

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      Як зазначає фахівець, міцні алкогольні напої – занадто велике навантаження для печінки.

      "Що стосується алкоголю, ми можемо дозволити дуже невелику кількість, і це повинно бути вино. Наприклад, якщо це якісне вино, біле або червоне, це має бути приблизно два грами на кілограм нормальної ваги. І не більше", – зауважила вона.

      Водночас дієтолог наголошує, що вживати навіть, здавалося б, "нешкідливий" алкоголь слід за повної відсутності хронічних хвороб.

      Якщо є у Вас є, не дай бог, хвороби серцево-судинної системи, слід подумати 10 разів, чи треба вживати алкоголь,
      – додає Галина Незговорова.

      Алкоголь, користь, небезпека, здоров'я, користь

      Також експерт категорично не рекомендувала зігріватися алкоголем у період настання холодів.

      "За перепадів температури, коли людина вживає алкоголь, а потім ще й намагається зігрітися, нерідко можна потрапити до реанімації з погіршенням самопочуття та здоров'я", – констатувала вона.

      Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров’я України заявляли, що безпечної дози алкоголю не існує взагалі, а існує лише пряма залежність між дозами алкоголю та розвитком небезпечних хвороб.

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      Теги: Алкоголь Здорове харчування Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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