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      Який алкогольний напій найшвидше викликає звикання

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      Які алкогольні напої найшвидше призводять до звикання
      Які алкогольні напої найшвидше призводять до звикання / wworld.com.ua

      Науковці встановили, що вживання пива діє на організм як найсильніший "дофаміновий стимулятор" незалежно від рівня алкоголю, який міститься в ньому.

      Про це йдеться в результатах дослідженнях Медичної школи Університету Індіани.

      Читайте також: Які перші симптоми алкогольної залежності

      Вчені провели експеримент за участю 50 чоловіків різного віку, які вживали різні спиртні напої. Виявилося, що після вживання пива у кров викидається найбільша кількість дофаміну – нейромедіатора, також відомого як "гормоном задоволення".

      via GIPHY

      Саме сплеск дофаміну викликає у людей залежність – вони починають хотіти те, що спонукає їх організм виробляти якомога більше дофаміну. Таким чином, згідно з отриманими даними, вживання пива може стати головним фактором ровитку алкоголізму.

      Але пиво – не єдиний алкогольний напій, який швидко призодить до залежності. Вчені пояснили: чим більше в алкоголі супутніх хімічних сполук, тим він важчий для переробки організмом.

      via GIPHY

      Тому вони визначили ряд найшкідливіших і небажаних для вживання алкогольних продуктів – це, на їхню думку, алкогольні коктейлі з великою кількістю інгредієнтів, шампанське і лікери.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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