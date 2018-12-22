Який алкогольний напій найшвидше викликає звикання
Науковці встановили, що вживання пива діє на організм як найсильніший "дофаміновий стимулятор" незалежно від рівня алкоголю, який міститься в ньому.
Про це йдеться в результатах дослідженнях Медичної школи Університету Індіани.
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Вчені провели експеримент за участю 50 чоловіків різного віку, які вживали різні спиртні напої. Виявилося, що після вживання пива у кров викидається найбільша кількість дофаміну – нейромедіатора, також відомого як "гормоном задоволення".
Саме сплеск дофаміну викликає у людей залежність – вони починають хотіти те, що спонукає їх організм виробляти якомога більше дофаміну. Таким чином, згідно з отриманими даними, вживання пива може стати головним фактором ровитку алкоголізму.
Але пиво – не єдиний алкогольний напій, який швидко призодить до залежності. Вчені пояснили: чим більше в алкоголі супутніх хімічних сполук, тим він важчий для переробки організмом.
Тому вони визначили ряд найшкідливіших і небажаних для вживання алкогольних продуктів – це, на їхню думку, алкогольні коктейлі з великою кількістю інгредієнтів, шампанське і лікери.
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