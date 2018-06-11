Який антисептик для рук вибрати: переваги та недоліки

Частина бактерій потрапляє до організму людини через її руки, тому важливо обрати захист для рук, щоб уникнути небажаних наслідків.

Варто розуміти, що уникнути від джерел бактерій, до прикладу телефон, клавіатура, ручки на дверях, практично неможливо, пише "ЖивиАктивно".

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Найвідомішим антисептиком є мило. Проте воно має як позитивні, так і негативні сторони. Серед плюсів – це якісне знищення бактерій, багаторазове використання впродовж дня та усунення шкідливих мікроорганізмів.

Проте є й негативні сторони – мило знищує ліпідний шар шкіри, що робить її вразливою до подразнень. Милом людина користується вдома, оскільки для очищення потрібна велика кількість води.

Також можна використовувати антисептичні засоби у формі гелю, спрею чи мокрих серветок. До плюсів можна віднести високу ефективність засобу через діючу речовину – етиловий або ізопропіловий спирт. Такі засоби зручно використовувати у подорожах, публічних місцях. Вони не потребують додаткових засобів – рушника чи води.

З мінусів – це вплив спирту на шкіру рук, адже цей компонент сушить її та може пошкоджувати. Дія антисептиків порівняно недовга – до повного висихання.

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