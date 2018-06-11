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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Який антисептик для рук вибрати: переваги та недоліки

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Мило є найвідомішим антисептиком
Мило є найвідомішим антисептиком / unsplash.com

Частина бактерій потрапляє до організму людини через її руки, тому важливо обрати захист для рук, щоб уникнути небажаних наслідків.

Варто розуміти, що уникнути від джерел бактерій, до прикладу телефон, клавіатура, ручки на дверях, практично неможливо, пише "ЖивиАктивно".

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Найвідомішим антисептиком є мило. Проте воно має як позитивні, так і негативні сторони. Серед плюсів – це якісне знищення бактерій, багаторазове використання впродовж дня та усунення шкідливих мікроорганізмів.

Проте є й негативні сторони – мило знищує ліпідний шар шкіри, що робить її вразливою до подразнень. Милом людина користується вдома, оскільки для очищення потрібна велика кількість води.

Також можна використовувати антисептичні засоби у формі гелю, спрею чи мокрих серветок. До плюсів можна віднести високу ефективність засобу через діючу речовину – етиловий або ізопропіловий спирт. Такі засоби зручно використовувати у подорожах, публічних місцях. Вони не потребують додаткових засобів – рушника чи води.

З мінусів – це вплив спирту на шкіру рук, адже цей компонент сушить її та може пошкоджувати. Дія антисептиків порівняно недовга – до повного висихання.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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