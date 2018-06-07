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Який буде механізм найму "державної" няні: пояснення від Гройсмана

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Із 1 січня 2019 року в Україні розпочне діяти програма "муніципальна няня"
Із 1 січня 2019 року в Україні розпочне діяти програма "муніципальна няня" / Ілюстративне фото

Із 1 січня 2019 року в Україні розпочне діяти програма "муніципальна няня". Програма була затверджена урядом у рамках державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини".

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про механізм найму "державної" няні.

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Механізм простий: батьки самі знаходять няню, офіційно наймають її, а їм виплачують гроші у розмірі прожиткового мінімуму. Зараз така виплата становила б 1492 грн на місяць, з часом ця сума буде збільшуватись,
– пояснив Гройсман.

Зазначено, що на компенсацію можуть розраховувати родини з дітьми до 3-ох років. Програма розпочинається з 1 січня 2019 року.

Гройсман підсумував, що часто після народження немовляти мама не може надовго піти у декретну відпустку, адже їй необхідно повертатися на роботу. Щоб допомогти такій мамі, держава компенсуватиме частину зарплати няні.

 

Теги: Новини України Здоров'я Володимир Гройсман Діти Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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