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      Який чай пити, аби схуднути і мати гарну фігуру

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      5 чаїв, які допомагають схуднути
      5 чаїв, які допомагають схуднути / Фото з відкритих джерел

      Щоб отримати бажану фігуру і схуднути, звичайно, треба займатися спортом і правильно харчуватися. Проте, дієтологи також радять пити напої, зокрема чаї, які допоможуть залишитися у формі без виснажливих дієт.

      Як пише Cosmo, найефективнішим для втрати ваги є зелений чай. Він багатий на катехіни, які активізують метаболічні процеси. Також, зелений чай є хорошим сечогінним засобом і допомагає вивести з організму зайву рідину. Для схуднення дієтологи радять випивати до 5 чашок напою вдень.

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      Для того, щоб зберегти гарну фігуру корисно пити також білий чай. Він допомагає розщеплювати жири і попереджає їх формування в майбутньому. Тому, для отримання такого результату, дієтологи рекомендують пити чашку чаю після кожного прийняття їжі.

      Ще одним корисним напоєм під час схуднення є чай улун. Він містить багато катехінів, що прискорюють обмін речовин та сприяють спалюванню жиру. Улун відрізняється від інших чаїв світло-зеленим кольором, приємним запахом і смаком. Окрім того, цей напій містить малу кількість кофеїну і притуплює відчуття голоду.

      via GIPHY

      М'ятний чай добре впливає на рецептори смаку і пробуджує відчуття ситості. Фахівці відзначають, що якщо кожного дня пити різні види цього напою, то за місяць можна схуднути на 1-2 кілограми.

      Чай ройбуш корисний тим, що не містить кофеїну і заряджає енергією на весь день. Він багатий на компоненти, що знижують в організмі рівень стресових гормонів. Саме вони викликають у людини бажання перекусити навіть в стані ситості.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя Поради Красиве тіло
      Джерело: 24 Канал
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