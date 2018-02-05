22:05
5 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, 3 лютого
Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Який Джеймс Бонд найсексуальніший: рейтинг вчених

20:24, сьогодні 769 Читать новость на русском
Який Джеймс Бонд найсексуальніший: рейтинг вчених
Який Джеймс Бонд найсексуальніший: рейтинг вчених / Фото з відкритих джерел

Науковці вирішили за допомогою принципу Золотого перетину визначити найпривабливішого актора, який колись зіграв агента Джеймса Бонда.

Про це пишуть на ETCanada.

Методи комп'ютерного картографування обличчя і Золотого перетину, яким вимірювали красу ще в Стародавній Греції, допомогли встановити найкрасивішого агента 007.

Читайте також: Меган Маркл відмовили у ролі дівчини Джеймса Бонда через весілля з принцом

Ним виявився Шон Коннері, який зіграв Бонда у шести стрічках в період 1962–1967 років, а також у 1971 році. Обличчя Шона Коннері у 1964 року співпало з лініями ідеалу на 89,2%. 34-річному актору неабияк пощастило, оскільки у нього виявилося найсиметричніше обличчя і геометрично досконале підборіддя.


Шон Коннері в ролі Джеймса Бонда у "Голдфінгері" (1964)

На другому місці опинився Роджер Мур (88,8% збігу з ідеалом), на третьому – Тімоті Далтон (86,5%), на четвертому – Пірс Броснан (85,3%), на п'ятому – Джордж Лезенбі (85,2%).

Найменш привабливим виявився останній Джеймс Бонд – Деніел Крейг (84,2%), він зіграв у 4 стрічках з 2006 року і дотепер. За давньогрецьким мірками краси зовнішність Крейга вважається грубуватою, у нього занадто широке обличчя і ніс, а також занадто тонкі губи.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Джеймс Бонд Рейтинги дослідження
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
сьогодні, 22:02 Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
Наталія Лебідь 40
Революция в раю: почему на Мальдивах люди устроили свой Майдан
сьогодні, 20:00 Революция в раю: почему на Мальдивах люди устроили свой Майдан
Іван Яковина 763
210 відтінків Путіна: чи стримають Росію чорні
сьогодні, 19:01 210 відтінків Путіна: чи стримають Росію чорні "кремлівські списки"?
Інна Жолобович 624
Перемогти Путіна: що змінити в українській армії аби відбити черговий напад Росії
сьогодні, 18:01 Перемогти Путіна: що змінити в українській армії аби відбити черговий напад Росії
1536
Миф или реальность: как стать героем в современном мире
сьогодні, 17:01 Миф или реальность: как стать героем в современном мире
Катерина Петренко 428
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук