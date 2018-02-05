Який Джеймс Бонд найсексуальніший: рейтинг вчених

Науковці вирішили за допомогою принципу Золотого перетину визначити найпривабливішого актора, який колись зіграв агента Джеймса Бонда.

Про це пишуть на ETCanada.

Методи комп'ютерного картографування обличчя і Золотого перетину, яким вимірювали красу ще в Стародавній Греції, допомогли встановити найкрасивішого агента 007.

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Ним виявився Шон Коннері, який зіграв Бонда у шести стрічках в період 1962–1967 років, а також у 1971 році. Обличчя Шона Коннері у 1964 року співпало з лініями ідеалу на 89,2%. 34-річному актору неабияк пощастило, оскільки у нього виявилося найсиметричніше обличчя і геометрично досконале підборіддя.



Шон Коннері в ролі Джеймса Бонда у "Голдфінгері" (1964)

На другому місці опинився Роджер Мур (88,8% збігу з ідеалом), на третьому – Тімоті Далтон (86,5%), на четвертому – Пірс Броснан (85,3%), на п'ятому – Джордж Лезенбі (85,2%).

Найменш привабливим виявився останній Джеймс Бонд – Деніел Крейг (84,2%), він зіграв у 4 стрічках з 2006 року і дотепер. За давньогрецьким мірками краси зовнішність Крейга вважається грубуватою, у нього занадто широке обличчя і ніс, а також занадто тонкі губи.