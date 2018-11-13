Ізраїльські вчені провели дослідження та встановили, що ожиріння в підлітковому віці збільшує ризик розвитку раку підшлункової залози в чотири рази.

Дослідження опублікували в журналі Cancer.

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Науковці провели аналіз стану здоров’я понад 1,8 мільйона людей віком від 16 до 19 років. Для цього вчені враховували результати медоглядів з 1967 по 2002 рік.

Після чого вчені порівняли цю інформацію з випадками захворювання пацієнтів на рак підшлункової залози за період до кінця 2012 року.



Який фактор збільшує ризик розвитку раку у чотири рази

Експеримент показав, що якщо підліток страждав ожирінням, то ризик раку у чоловіків зростав у 3,76 раза, а у жінок у чотири рази.

Ожиріння – причини виникнення • пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;

• генетичні порушення ферментативної активності;

• надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;

• переїдання психогенного характеру;

• стани фізіологічні (вагітність, клімакс);

• недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

А індекс маси тіла на верхній межі підвищує ризик розвитку раку підшлункової залози на 50%.

Висновок вчених: ожиріння дітей у підлітковому віці збільшує у чотири рази ризик розвитку раку.

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