Який головний підсумок виборів президента України

Підсумки виборів президента України прозаїчні. Попри страхи, які породжував Порошенко, п’ять років його правління і можливість ще стільки ж правити країною виявилися значно страшнішими, ніж загроза Росії і так званого реваншизму.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Зеленський чітко і правдиво сказав Порошенку – що він результат його діяльності. Зеленський мав стовідсоткову пізнаваність і не мав політичного антирейтингу. На противагу кандидату, який мав стовідсоткову пізнаваність і величезний антирейтинг. Як Порошенку можна було так розтратити кредит довіри як президенту, який переміг у першому турі?

–зауважує Вігірінський.

За словами політолога, кампанія Зеленського була рівно такою, щоб отримати результат. Навряд чи він міг би достукатися до виборців Порошенка фактором корупції, ручного управління судовою і правоохоронною системою. Особистих образ, лицемірства і брехні. Тому не було сенсу писати величезні талмуди передвиборної програми. У цій кампанії зміст не був визначальним критерієм.

У боротьбі за емоції українців, як визначальний фактор вибору, переміг Зеленський. Адже за нього віддали голоси виборці по всій Україні і фактично всіх вікових груп. Так само і кампанія Порошенка була направлена на емоції: нав’язувалися месиджі про реваншизм колишньої влади, Москву, наркоманію – це апеляція до емоцій, а не до змісту,

– зазначає Андрій Вігірінський.

Експерт також додав Порошенко міг змістом подавити свого Зеленського, зокрема на дебатах. Вийти переможцем як системний і розумний політик. Натомість Порошенко також працював з емоціями.

Які результати другого туру виборів президента України?ЦВК вже порахували 90,1% голосів: Зеленський отримав 73,17% голосів, а Порошенко – 24,5%. Відповідно до результатів Національного екзит-полу лідирує Зеленський – 73,0% голосів. У Петра Порошенка – 25,5% голосів. Національний екзит-пол-2019 спільно проводять три соціологічні агентства: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч виборців на виході з 400 дільниць.

Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів