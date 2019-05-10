Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора

Попри обіцянки залишити посаду після виборів президента, які він роздавав минулої осені, зараз генпрокурор Юрій Луценко змінив свою думку, демонструючи повну безпринципність заради збереження посади.

Очевидно, розрахунок Луценка полягав у тому, що Порошенко переобереться на другий термін, а генпрокурор очолить виборчий список повторно обраного кума для того, щоб повести його партію в нову Верховну Раду та за підсумками парламентських виборів стати прем'єр-міністром.

Читайте також: Політична гра Луценка: наклеп на посла США та розслідування справи Ситника

Але не так сталося, як гадалося. Порошенко вибори програв, і Луценко зрозумів, що залишився біля розбитого корита – іти йому немає куди. Адже сам Порошенко, навіть якщо пройде до нового парламенту, повинен буде провести повне перезавантаження, позбутися токсичних людей на кшталт Луценка та оточити себе молоддю.



Юрій Луценко та Петро Порошенко

Розраховувати на участь у окремому передвиборчому проекті Володимира Гройсмана, який він анонсував, Луценку теж не доводиться – у них давня взаємна неприязнь.

Тому Луценко вирішив перевзутися в повітрі та заявити, що нікуди не піде. У квітні в інтерв’ю сайту «The Бабель», він заявив: ”За законом, генпрокурор не складає повноваження після обрання нового президента.. Я вважаю, що Генпрокуратура зараз працює ефективніше, ніж будь-коли. Але за крісло, звичайно, не тримаюся. До такого випробування готовий”, – не посоромився при цьому додати він.

При чому Луценко, який вважається одним із символів корупції та кумівства за часів Порошенка, вирішив ще покритикувати команду Зеленського за запропоновані антикорупційні кроки. "Вважаю їхнє бачення абсолютно дилетантським. Неправильно передавати повноваження в такому важливому органі, як ГПУ, людям, які не розуміють, як ідуть справи в країні".

Читайте також: Які прощальні подарунки робить Порошенко олігарху Ахметову Які прощальні подарунки робить Порошенко олігарху Ахметову

А уже в травні Луценко пішов ще далі та придумав нову версію – він, виявляється, був прихильником Зеленського ледь не все життя, ходив на концерти "Кварталу 95", а під час виборів ще й таємно зустрічався із кандидатом. Тому не варто дивуватися, якщо скоро виявиться, що Луценко взагалі писав сценарій "Слуги народу" і таємно оберігав Зеленського від підступних планів Порошенка.



Новообраний президент Володимир Зеленський

Це не жарт – джерела говорять, що Луценко розпускає чутки про те, що врятував Зеленського під час виборів від усіляких неприємностей. Тим не менше, новообраний президент Володимир Зеленський заявив про бажання позбутися Луценка, про що він прямим текстом заявив у ніч виборів. Ця посада за розподілом, який передбачений у Конституції, належить до квоти глави держави.

Луценко намагається здобути прихильність Трампа

І тому Луценко вирішив долучити до свого захисту фігури абсолютно іншого масштабу. Він вирішив зіграти на боротьбі, яка розгортається за крісло президента США. У виборах, які відбудуться через півтора роки, братиме участь чинний американський лідер Дональд Трамп. Але донедавна було невідомо, хто стане його конкурентом від демократичної партії – колишній віце-президент в адміністрації Обами Джо Байден.

Читайте також: Як та скільки разів Порошенко порушував Конституцію

Після цього Луценко вирішив стати корисним для адміністрації Трампа. Американці не можуть уявити, що людина, яка є головним законником країни – генпрокурором – при цьому здатна бути, м’яко кажучи, фантазером.

І тому вони сприйняли за чисту монету слова Луценка про те, що Байден домогався закриття в Україні кримінальної справи проти екс-міністра екології Миколи Злочевського та його газової компанії Бурізма. А все через те, що син віце-президента Хантер Байден працював членом правління цього підприємства.

Адже насправді, якщо підняти документи, то саме за часів роботи Луценка генпрокурором було закрито справу про ухиляння від сплати податків однією з фірм Злочевського. Замість того, щоб встановлювати роль самого екс-міністра, знайшли цапа-відбувайла – було повідомлено про підозру його бухгалтеру, яка компенсувала до бюджету частину коштів.

Паралельно з цим фірма Злочевського постачала газ на підприємства Порошенка та його партнера Кононенка. Іншими словами, Луценко намагається здобути прихильників у адміністрації Трампа, щоб вони оберігали його від звільнення – адже в такому разі це буде виглядати не як відставка прокурора, що кришував корупцію, а як розправа над людиною, яка хотіла викрити діяння Байдена в Україні.



Джо Байден

І в якості канала комунікації, який має показати користь Луценка Трампу, він використовує юриста американського президента, екс-мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані. Зрештою, я не схильний думати, що американські виборці клюнуть на цю вудочку – їх мало цікавлять українські прокурори та справи сина Байдена. Але це вкотре показало, що заради збереження себе біля політичної годівниці Юрій Луценко готовий на все.

Навіть на те, щоб підставити Україну в очах американської влади. А таким людям точно не місце в прокуратурі – і Юрій Луценко має піти. Без цього будь-яке оновлення при владі неможливе.