Який колір світла здатний зіпсувати зір
Американські науковці провели експеримент та встановили, який колір світла здатний негативно впливати на зір.
Хіміки з Університету Толедо (США) провели експерименти з клітинами, які піддавалися випромінюванню синього світла, пише Scientific Reports.
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Вони описали механізм, який приводить до загибелі цих клітин.
Синій колір світла здатний псувати зір
Гострий зір забезпечує жовта овальна пігментована пляма. Попередні дослідження, які проводилися з метою вивчення синього кольору на зір, виявили, що він спричиняє деградацію та погіршує зір.
Свою увагу науковці зосередили на хімічній будові сітківки: зокрема, на хромопротеїдах – альдегідах вітаміну А, які ще називають Ретиналь. Вони можуть переходити в транс-форму, яка в великих кількостях стає токсичною. Однак вчені не уявляли, як вони впливають на клітинну мембрану.
Висновок вчених такий: синє світло спричинило сплеск кальцію, що змінив форму клітини. Через зміну форму клітина загинула.
Синє світло спричинило сплеск кальцію
Вчені також провели дослідження з клітинами серця, нейронами та раковими клітинами. Результат не змінився – всі вони постраждали, як клітини сітківки.
До слова, багато людей навіть не здогадуються, що деякі звички можуть призвести до хвороб очей.
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