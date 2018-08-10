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Який колір світла здатний зіпсувати зір

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Синій колір світла здатний псувати зір
Синій колір світла здатний псувати зір / brillen-trends.de

Американські науковці провели експеримент та встановили, який колір світла здатний негативно впливати на зір.

Хіміки з Університету Толедо (США) провели експерименти з клітинами, які піддавалися випромінюванню синього світла, пише Scientific Reports.

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Вони описали механізм, який приводить до загибелі цих клітин.

Синій колір світла здатний псувати зір
Синій колір світла здатний псувати зір

Гострий зір забезпечує жовта овальна пігментована пляма. Попередні дослідження, які проводилися з метою вивчення синього кольору на зір, виявили, що він спричиняє деградацію та погіршує зір.

Свою увагу науковці зосередили на хімічній будові сітківки: зокрема, на хромопротеїдах – альдегідах вітаміну А, які ще називають Ретиналь. Вони можуть переходити в транс-форму, яка в великих кількостях стає токсичною. Однак вчені не уявляли, як вони впливають на клітинну мембрану.

Висновок вчених такий: синє світло спричинило сплеск кальцію, що змінив форму клітини. Через зміну форму клітина загинула.

Синє світло спричинило сплеск кальцію
Синє світло спричинило сплеск кальцію

Вчені також провели дослідження з клітинами серця, нейронами та раковими клітинами. Результат не змінився – всі вони постраждали, як клітини сітківки.

До слова, багато людей навіть не здогадуються, що деякі звички можуть призвести до хвороб очей.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я дослідження Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
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