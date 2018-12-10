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      Який крем захистить дитину від морозу і вітру

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      Який крем захистить дитину від морозу і вітру
      Який крем захистить дитину від морозу і вітру / wallpaperup.com

      Шкіра дітей особливо ніжна. Вона легко піддається впливу вітру та морозу. Щоб вберегти її від цього необхідно підібрати спеціальні креми.

      Про це пише лікар-дерматолог Світлана Якубовська в Instagram.

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      Вона зазначила, що якщо у дитини дуже ніжна та чутлива шкіра, у неї є діагноз Атопічний дерматит, спостерігається прояви холодової кропивниці, то однозначно потрібно наносити спеціальні засоби.

      Але будь-який крем не підійде. Ним можна зробити гірше.

      Дерматолог радить використати спеціальні колд-креми, які створені спеціально для пом'якшення шкіри, її захисту від морозу і вітру.
      Такий крем наносити необхідно на відкриті ділянки тіла дитини (личко, ручки, якщо малюк виявляється носити рукавиці).

      Дерматолог радить використати спеціальні колд-креми
      Дерматолог радить використати спеціальні колд-креми

      Крем потрібно застосовувати за 30-40 хвилин до виходу на вулицю, але не одразу перед прогулянкою. Це необхідно зробити для того, щоб вода в складі крему змогла випаруватися і не "потягнути" за собою вологу зі шкіри, спровокувавши обмороження.

      Після того, як дитина повернеться додому, колд-крем необхідно змити водою та нанести зволожувальний крем.

      Дерматолог зазначає, що у складі колд-крему не повинно бути спирту, оскільки він підвищує ризик висушування шкіри. А от вазелін у складі засобу допоможе сформувати захисну плівку на шкірі. З цим завданням добре впораються масла.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Гігієна
      Джерело: 24 Канал
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