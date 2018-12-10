Який крем захистить дитину від морозу і вітру

Шкіра дітей особливо ніжна. Вона легко піддається впливу вітру та морозу. Щоб вберегти її від цього необхідно підібрати спеціальні креми.

Про це пише лікар-дерматолог Світлана Якубовська в Instagram.

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Вона зазначила, що якщо у дитини дуже ніжна та чутлива шкіра, у неї є діагноз Атопічний дерматит, спостерігається прояви холодової кропивниці, то однозначно потрібно наносити спеціальні засоби.

Але будь-який крем не підійде. Ним можна зробити гірше.

Дерматолог радить використати спеціальні колд-креми, які створені спеціально для пом'якшення шкіри, її захисту від морозу і вітру.

Такий крем наносити необхідно на відкриті ділянки тіла дитини (личко, ручки, якщо малюк виявляється носити рукавиці).



Дерматолог радить використати спеціальні колд-креми

Крем потрібно застосовувати за 30-40 хвилин до виходу на вулицю, але не одразу перед прогулянкою. Це необхідно зробити для того, щоб вода в складі крему змогла випаруватися і не "потягнути" за собою вологу зі шкіри, спровокувавши обмороження.

Після того, як дитина повернеться додому, колд-крем необхідно змити водою та нанести зволожувальний крем.

Дерматолог зазначає, що у складі колд-крему не повинно бути спирту, оскільки він підвищує ризик висушування шкіри. А от вазелін у складі засобу допоможе сформувати захисну плівку на шкірі. З цим завданням добре впораються масла.

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