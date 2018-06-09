Який крохмаль корисний для здоров’я: відповідь дієтолога

Дієтолог Оксана Скиталінська пояснила, який крохмаль слід вживати людині та у яких продуктах він міститься.

Крохмаль є різним за молекулярною будовою, пише дієтолог на сторінці в Facebook.

Читайте також: Вчені назвали продукти, які покращують здоров’я діабетиків

Цей продукт містить багато вуглеводів, які є джерелом енергії для мозку, м'язів, еритроцитів та інших клітин тіла.

Нестійкий або ж резистентний крохмаль перетравлюється у тонкому кишечнику та збільшує рівень цукру в крові.

Стійкий або нерезистентний крохмаль є корисним для здоров’я людини. Він не перетравлюється у шлунку і тому досягає товстого кишечника. Таким чином, він стає дуже цінною їжею безкисневої мікрофлори та піддається бродінню. Внаслідок бродіння утворюються оцтова, масляна та пропіонова кислоти.

Резистентний крохмаль міститься у насіннях, злаках, бобових, сирій картоплі, зелених бананах. Цей продукт є у макаронах, вареній та охолодженій картоплі та кашах.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.