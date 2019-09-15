15:55
15 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ

      Який курс долара буде затверджений у держбюджеті на 2020 рік

      727 Читать новость на русском
      Оксана Маркрова
      Оксана Маркрова / finance.liga.net

      У проєкті державного бюджету на 2020 рік розрахунки здійснені з використанням прогнозного курсу на кінець року 28 гривень 20 копійок за 1 долар. Проте цей курс поки що закріплений лише в макропрогнозі.

      "В бюджеті курс не закладається ще. Курс долара вказаний в макропрогнозі. Макропрогноз затверджений у травні цього року. Він є на сайті публічно. В ньому середній курс долара 28,2. Це той курс, на якому поки що будується цей бюджет", – заявила на брифінгу міністр фінансів Оксана Маркарова.

      Читайте також: Яким буде курс долара наступного тижня

      Кабінет Міністрів 15 вересня внесе у Верховну Раду проєкт державного бюджету на 2020 рік, анонсував прем’єр Олексій Гончарук.

      Як затверджують держбюджет України? Міністерство фінансів готує законопроєкт про державний бюджет на рік. Потім документ надходить на розгляд Кабміну, який має затвердити цей проєкт. Після цього документ надходить до Верховної Ради. Там бюджет розглядають у трьох читаннях: між першим і другим до законопроєкту можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, підпишуть спікер та президент і опублікують в офіційній пресі уряду, він стає законом.

      blog_ava
      Суперечка Зеленського змусила модель оголитися на Новому мосту в Дніпрі: пікантне фото
      сьогодні
      5544
      Теги: Законодавство Міністерство фінансів України Оксана Маркарова Бюджет Новини України Новини політики Долар Долар-Гривня Курси валют
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Лайфхак дуже ОК: як сказати суто українською
      сьогодні , 12:00 Лайфхак дуже ОК: як сказати суто українською
      Говори українською! 893
      Пластикова школа з відходів – реальність ХХІ століття
      сьогодні , 08:40 Пластикова школа з відходів – реальність ХХІ століття
      Анастасія Григорова 798
      Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
      14 вересня , 22:02 Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
      2323
      Пластик інфікує наc, – Daily Mail
      14 вересня , 22:00 Пластик інфікує наc, – Daily Mail
      Світові Медіа 1934
      Хто створив українське кіно: імена, якими треба пишатись
      14 вересня , 21:37 Хто створив українське кіно: імена, якими треба пишатись
      Віра Стадник 2598
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук