Який курс долара буде затверджений у держбюджеті на 2020 рік

У проєкті державного бюджету на 2020 рік розрахунки здійснені з використанням прогнозного курсу на кінець року 28 гривень 20 копійок за 1 долар. Проте цей курс поки що закріплений лише в макропрогнозі.

"В бюджеті курс не закладається ще. Курс долара вказаний в макропрогнозі. Макропрогноз затверджений у травні цього року. Він є на сайті публічно. В ньому середній курс долара 28,2. Це той курс, на якому поки що будується цей бюджет", – заявила на брифінгу міністр фінансів Оксана Маркарова.

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Кабінет Міністрів 15 вересня внесе у Верховну Раду проєкт державного бюджету на 2020 рік, анонсував прем’єр Олексій Гончарук.

Як затверджують держбюджет України? Міністерство фінансів готує законопроєкт про державний бюджет на рік. Потім документ надходить на розгляд Кабміну, який має затвердити цей проєкт. Після цього документ надходить до Верховної Ради. Там бюджет розглядають у трьох читаннях: між першим і другим до законопроєкту можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, підпишуть спікер та президент і опублікують в офіційній пресі уряду, він стає законом.