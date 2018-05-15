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Який логотип коміксів DC і Marvel найкраще пам’ятають кіномани: цікаве дослідження

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Офіційний постер фільму
Офіційний постер фільму "Дедпул" / Фото з відкритих джерел

У новому експерименті інтернет-магазину Geek Wrapped 150 американців попросили з пам'яті намалювати логотипи коміксів про супергероїв компаній DC і Marvel.

Про це повідомляють на сайті інтернет-ресурсу.

Як виявилось, найкраще шанувальники коміксів впоралися з емблемою Дедпула, а найгірше – з логотипом Чорної Пантери. Деякі учасники дослідження помилилися у виборі кольорів і форми емблеми, інші ж не змогли відтворити логотип того чи іншого персонажа навіть в загальних рисах.

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Логотопити супергероя Marvel Дедпула, які намалювали 150 учасників

Емблема супегероя коміксів Marvel – Дедпула, була більш-менш точно відтворена 38,5% учасниками експерименту. На другому і третьому місці розмістилися персонажі Бетмен і Супермен з показниками точності 36,5% і 34,6% відповідно. Найгірше опитані впоралися з логотипами Чорної Пантери (24,4%), Аквамена (28,2%) і Флеша (28,2%).


Рейтинг найкраще відтворених емблем супергероїв коміксів DC і Marvel

Теги: LifeStyle Кіно дослідження Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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