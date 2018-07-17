Який напій найкраще відновлює після тренування: відповідь науковців

Іранські вчені провели дослідження з метою визначити оптимальну альтернативу спортивним напоям.

Вони встановили, що варто замінити енергетики, протеїнові коктейлі та інші спеціальні sport-напої на більш здорову і просту альтернативу, пише Independent.

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Вчені переконані, що найкраще відновлює організм після тренування шоколадне молоко.



Шоколадне молоко найкраще відновлює після тренування

Експеримент показав, що ті, хто вживав шоколадне молоко після тренувань могли тренуватися на шість хвилин довше, ніж ті, хто вживав спортивні напої.

Також цей напій сприяв більш ефективному відновленню організму після фізичних навантажень, покращив частоту серцевих скорочень і знизив ризик виникнення судом.

У шоколадному молоці містяться вуглеводи, білки, жири, флавоноїди, електроліти та певні вітаміни. Самі ці елементи роблять напій найкориснішим та найкращим варіантом для відновлення організму.



Молоко з шоколадом найкраще відновлює після тренування

До слова, науковці у ході дослідження встановили, що на когнітивні функції організму та емоційний стан добре впливає цинк та залізо.