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      Який напій може зупинити рак та продовжити життя

      4404 Читать новость на русском
      Чай улун може зупинити рак та продовжити життя
      Чай улун може зупинити рак та продовжити життя / unsplash.com

      Американські вчені з Університету Сент-Луїса провели низку лабораторних досліджень та виявили, що певний вид чаю може уповільнювати ріст ракових клітин та вбивати їх.

      У межах доклінічних досліджень експерти протестували екстракт чаю улун на зразках пухлин молочної залози. 

      Читайте також: Вчені зупинили поширення раку, перетворивши онкоклітини на жир

      Вони виявили, що цей вид чаю допомагає знизити загальний рівень запалення, що сприяє довголіттю, та швидше і ефективніше зупиняти ріст ракових клітин у лабораторних умовах, пише журнал Anticancer Research.

       
      Чай улун – що це?
      Це група китайських чаїв, десятки сортів ароматів та смаків. Сорти чаю названі через спосіб оброблення – улун – при якому структура листя руйнується лише по краях. Улуни можуть бути як світлими, так і темними, проте його не можна віднести ні до зелених, ні до червоних сортів.

      Вважається, що цей чай має понад 400 корисних для організму людини хімічних з’єднань. Він допомагає організму протистояти хворобам та зміцнює стінки кровоносних судин.

      Американські онкологи зазначають, що постійне вживання чаю улун дозволяє значно знизити інтоксикацію організму і поліпшити стан внутрішніх органів при агресивних видах пухлин.

      via GIPHY

      До того ж, аналіз захворюваності на рак на прикладі Китаю показав, що в регіонах, де улун є невіддільною частиною обіднього столу, захворюваність на усі види раку на 35-40% менший, ніж в інших регіонах.

      Вчені планують провести додаткові експерименти, під час яких планують дослідити загальнозміцнювальні та імуномодулювальні властивості чаю улун.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Онкозахворювання дослідження Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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