Який напій ніколи не п’ють зірки на сніданок
Як виявилось, деякі знаменитості мають певне табу щодо ранкових сніданків та напоїв, які вони вживають. Сестри Кардашян, Дженніфер Еністон та Гвінет Пелтроу стараються не додавати у свій ранковий раціон молоко.
Причиною ігнорування такого продукту є догляд за шкірою, адже дерматологи стверджують, що молоко має здатність забивати пори і провокувати появу вугрів.
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Існує декілька наукових досліджень, які доводять, що до виникнення вугрів призводить вживання молока і продуктів з високим глікемічним індексом,
– зазначила дерматолог Алан Даттнер.
Також у виданні додають, що молоко дозволяє суттєво схуднути, тому зірки часто вдаються до безмолочної дієти. До прикладу, Хлої Кардашян старається замінювати звичайне молоком мигдальним і зрідка їсти сир, через що їй вдається схуднути до 5 кілограм.