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Який напій ніколи не п’ють зірки на сніданок

434 Читать новость на русском
Який напій ніколи не п’ють зірки
Який напій ніколи не п’ють зірки / www.pexels.com

Як виявилось, деякі знаменитості мають певне табу щодо ранкових сніданків та напоїв, які вони вживають. Сестри Кардашян, Дженніфер Еністон та Гвінет Пелтроу стараються не додавати у свій ранковий раціон молоко.

Причиною ігнорування такого продукту є догляд за шкірою, адже дерматологи стверджують, що молоко має здатність забивати пори і провокувати появу вугрів.

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Існує декілька наукових досліджень, які доводять, що до виникнення вугрів призводить вживання молока і продуктів з високим глікемічним індексом,
– зазначила дерматолог Алан Даттнер.

Також у виданні додають, що молоко дозволяє суттєво схуднути, тому зірки часто вдаються до безмолочної дієти. До прикладу, Хлої Кардашян старається замінювати звичайне молоком мигдальним і зрідка їсти сир, через що їй вдається схуднути до 5 кілограм.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Краса
Джерело: SheFinds
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