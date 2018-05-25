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Який напій позбавить від глистів

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Який напій позбавить від глистів
Який напій позбавить від глистів / narodna-pravda.ua

Сік з таких фруктів як хурма та яблука, пригнічують активність патогенної мікрофлори в організмі людини.

Хурма багата на вітаміни А, С, К, а також у ній є достатньо кальцію, заліза, магнію, калію і натрію. А природний фторид хурми пригнічує активність паразитів в організмі, передає "Країна здоров'я".

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Цей фрукт ефективно позбавляє організм від кишкових паразитів. Сік з хурми допомагає при дрібних порізах, лікує кровоточивість ясен і запобігає розвитку варикозного розширення вен. 

Тож фахівці рекомендують вживати сік з хурми у поєднанні з яблуками. До слова, в Африці люди розрізають плоди хурми навпіл і втирають у ясна – таким чином вони лікують гінгівіт і пародонтоз.

У народній медицині використовують сік з хурми для профілактики паразитів в організмі

У народній медицині використовують сік з хурми для профілактики паразитів в організмі

Теги: Лікування Здоров'я Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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