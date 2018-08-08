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Який негативний синдром провокують смартфони

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Який негативний синдром провокують смартфони
Який негативний синдром провокують смартфони / unsplash.com

Науковці виявили ще один негативний вплив смартфонів. Мобільні телефони провокують синдром дефіциту уваги і підривають довіру між людьми.

Про це розповів психолог Університету Вірджинії (США) Костадін Кушлев і його колеги з Університету Британської Колумбії (Канада), передає Medical Xpress.

Телефони перестали виконувати свою головну функцію – об'єднувати людей. 

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Вони провели кілька експериментів. Під час першого 2 тижні спостерігали за студентами. Добровольців просили ставити телефон на режим вібрації, беззвучний режим або на повну гучність.

У тих, хто постійно відволікався на звуки повідомлень смартфону, спостерігали симптоми дефіциту уваги і гіперактивності.

Другий експеримент відбувався у кафе. Одну групу людей попросили обідати з вимкненими телефонами, а друга група – за іншим столиком користувалася гаджетами. Попри обмеження, учасники зізнались, що чудово провели час, вживу спілкуючись.

Механізм соцмереж викликає залежність і руйнує

Механізм соцмереж викликає залежність і руйнує "живі" зв'язки

Що цікаво, чим частіше люди шукають інформацію у смартфоні – тим менше вони довіряють незнайомцям, сусідам і представникам інших конфесій і національностей.

Третє спостереження провели у музеї науки в Ванкувері. Одних батьків з дітьми попросили використовувати смартфон під час прогулянки якомога більше, іншим запропонували скоротити його використання до мінімуму. З'ясувалось, що активні користувачі смартфонів вийшли з музею з почуттям, що прогулянка була безглуздою.

Також виявилося, що смартфони псують відносини дітей з батьками. Аби привернути увагу батьків, діти змивали їхні телефони в унітаз або ховали їх.

Психологи зазначили, що механізми соцмереж викликають залежність і руйнують соціальні зв'язки в реальному житті.

Смартфони провокують синдром дефіциту уваги

Смартфони провокують синдром дефіциту уваги

Окрім того, смартфони негативно впливають на сон, зір, слух, спину, вагу, пам'ять та емоції.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Техно LifeStyle Смартфони Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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