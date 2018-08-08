Який негативний синдром провокують смартфони

Науковці виявили ще один негативний вплив смартфонів. Мобільні телефони провокують синдром дефіциту уваги і підривають довіру між людьми.

Про це розповів психолог Університету Вірджинії (США) Костадін Кушлев і його колеги з Університету Британської Колумбії (Канада), передає Medical Xpress.

Телефони перестали виконувати свою головну функцію – об'єднувати людей.

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Вони провели кілька експериментів. Під час першого 2 тижні спостерігали за студентами. Добровольців просили ставити телефон на режим вібрації, беззвучний режим або на повну гучність.

У тих, хто постійно відволікався на звуки повідомлень смартфону, спостерігали симптоми дефіциту уваги і гіперактивності.

Другий експеримент відбувався у кафе. Одну групу людей попросили обідати з вимкненими телефонами, а друга група – за іншим столиком користувалася гаджетами. Попри обмеження, учасники зізнались, що чудово провели час, вживу спілкуючись.

Механізм соцмереж викликає залежність і руйнує "живі" зв'язки

Що цікаво, чим частіше люди шукають інформацію у смартфоні – тим менше вони довіряють незнайомцям, сусідам і представникам інших конфесій і національностей.

Третє спостереження провели у музеї науки в Ванкувері. Одних батьків з дітьми попросили використовувати смартфон під час прогулянки якомога більше, іншим запропонували скоротити його використання до мінімуму. З'ясувалось, що активні користувачі смартфонів вийшли з музею з почуттям, що прогулянка була безглуздою.

Також виявилося, що смартфони псують відносини дітей з батьками. Аби привернути увагу батьків, діти змивали їхні телефони в унітаз або ховали їх.

Психологи зазначили, що механізми соцмереж викликають залежність і руйнують соціальні зв'язки в реальному житті.

Смартфони провокують синдром дефіциту уваги

Окрім того, смартфони негативно впливають на сон, зір, слух, спину, вагу, пам'ять та емоції.

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