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Який незначний фактор впливає на пам'ять дітей

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Ступінь озелення впливає на пам'ять дітей
Ступінь озелення впливає на пам'ять дітей / ilslearningcorner.com

Науковці з Великобританії провели дослідження та встановили, що здатне впливати на просторову робочу пам'ять, що відповідає за збереження інформації про навколишнє середовище та орієнтацію в просторі.

Такі висновки опублікували в журналі British Journal of Educational Psychology.

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Дослідники висунули гіпотезу, що робоча пам'ять і увагу дітей можуть залежати від навколишнього оточення біля будинку і школи.

Щоб перевірити це, вчені вивчили когнітивні характеристики майже 5 тисяч дітей у віці 11 років з Англії. Частина їх проживає в більш зелених районах, решта – там, де зелені практично немає. Робочу пам'ять і увагу у випробовуваних оцінювали по тому, як вони вирішували певні завдання.

Ступінь озеленення впливає на пам'ять дітей
Ступінь озеленення впливає на пам'ять дітей

Вчені підтвердили зв'язок між успішним вирішенням цих завдань і ступенем озеленення району, в якому розташовані будинки дітей і школи.

Висновок науковців такий: діти, що живуть в районах з хорошим озелененням, мають більш розвинену просторову робочу пам'ять.

Одна з авторів дослідження доктор Ейріна Флоур (Eirini Flouri) зазначила, що просторова робоча пам'ять є важливим фактором для досягнення дитиною академічних успіхів, зокрема, в математиці.

У дітей, які живуть в озеленених районах, краща пам'ять
У дітей, які живуть в озеленених районах, краща пам'ять

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Теги: Здоров'я Психологія Діти дослідження
Джерело: 24 Канал
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