Який незвичайний костюм вдягнула Хайді Клум на Хелловін: вражаюче перевтілення

Німецька супермодель Хайді Клум вже протягом багатьох років зберігає статус справжньої королеви Хелловін-вечірок. Щоразу вона дивує своїх фанатів та колег вражаючими костюмами та гримом, до створення яких вона підходить з великою відповідальністю.

Протягом останніх кількох тижнів 45-річна Хайді Клум підігрівала інтерес Instagram-користувачів до свого майбутнього костюму на свято Хеловвіну. Вона публікувала у соцмережах наряди минулих 18 років, про які говорили всі світові ЗМІ: від дівчини у традиційному німецькому жіночому костюмі "dirndl" до костюму вовка з кліпу Майкла Джексона 1982 року.

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Цього року вона вразила шанувальників Хелловіну не менше, – зірка стала героїнею мультфільму "Шрек" принцесою Фіоною. Її напарником на вечірці став її коханий-музикант Том Каулітц, який перевтілився відповідно у троля Шрека.



Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека



Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека



Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека



Хайді Клум Том Каулітц на вечірці в Нью-Йорку

Костюм та грим зеленого троля візажисти Хайді Клум наносили з самого ранку 31 жовтня і вже ввечері вона змогла приголомшити всю публіку свої довгоочікуваним перевтіленням! Святкова вечірка відбулась в одному з нічних клубів Нью-Йорка.