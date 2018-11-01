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      Який незвичайний костюм вдягнула Хайді Клум на Хелловін: вражаюче перевтілення

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      Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека
      Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека / www.gettyimages.in

      Німецька супермодель Хайді Клум вже протягом багатьох років зберігає статус справжньої королеви Хелловін-вечірок. Щоразу вона дивує своїх фанатів та колег вражаючими костюмами та гримом, до створення яких вона підходить з великою відповідальністю.

      Протягом останніх кількох тижнів 45-річна Хайді Клум підігрівала інтерес Instagram-користувачів до свого майбутнього костюму на свято Хеловвіну. Вона публікувала у соцмережах наряди минулих 18 років, про які говорили всі світові ЗМІ: від дівчини у традиційному німецькому жіночому костюмі "dirndl" до костюму вовка з кліпу Майкла Джексона 1982 року.

      Читайте також: Королева Хелловіну: приголомшливі перевтілення Хайді Клум

      Цього року вона вразила шанувальників Хелловіну не менше, – зірка стала героїнею мультфільму "Шрек" принцесою Фіоною. Її напарником на вечірці став її коханий-музикант Том Каулітц, який перевтілився відповідно у троля Шрека.


      Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека


      Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека


      Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека


      Хайді Клум Том Каулітц на вечірці в Нью-Йорку

      Костюм та грим зеленого троля візажисти Хайді Клум наносили з самого ранку 31 жовтня і вже ввечері вона змогла приголомшити всю публіку свої довгоочікуваним перевтіленням! Святкова вечірка відбулась в одному з нічних клубів Нью-Йорка.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

       

       

      Теги: LifeStyle Мода Хелловін Кіно
      Джерело: 24 Канал
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